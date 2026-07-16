Le film Nova du MCU peut enfin montrer l’autre carnage de Thanos

Un film Nova du MCU serait en préparation. Et il pourrait enfin dévoiler ce que la saga a laissé hors champ, la destruction de Xandar par Thanos.

En bref Un film Nova serait en développement

Thanos pourrait revenir en flashback

Xandar serait la vraie clé du récit

Le futur film Nova pourrait surtout réparer un vieux manque du MCU. Pas seulement ajouter un héros cosmique de plus, mais enfin montrer la destruction de Xandar par Thanos, un moment central de l’Infinity Saga resté hors champ depuis des années.

Un projet Nova qui sert enfin à quelque chose

D’après Deadline, un film Nova est en développement chez Marvel Studios. Le point intéressant, ce n’est pas juste l’existence du projet. C’est la personne qui travaille dessus. Michael Waldron, le créateur de Loki, prépare un pitch, avec à la clé l’écriture du film et, possiblement, sa réalisation si le studio donne son feu vert.

Ce personnage traîne dans les rumeurs depuis longtemps. Et pourtant, malgré la présence des Nova Corps dès Guardians of the Galaxy en 2014, Nova n’a jamais vraiment débarqué. Le film de James Gunn ouvrait clairement la porte. Elle est restée entrouverte, c’est tout.

Le massacre de Xandar, grand hors-champ de l’Infinity Saga

Après la chute de Ronan, la Pierre du Pouvoir était conservée par les Nova Corps sur Xandar. Puis Thanos est passé par là avant Infinity War, a détruit le corps, récupéré la pierre, et poursuivi sa route jusqu’au vaisseau asgardien. On connaît le résultat. On n’a jamais vu la scène.

C’est quand même un drôle de trou dans le récit. Le Snap reste l’acte le plus dévastateur de la franchise, mais l’anéantissement des Nova Corps fait partie des grands moments de bascule du MCU. Depuis, plus rien. Aucune vraie nouvelle, aucun retour, et l’impression que la bataille contre Thanos et le Black Order a laissé Xandar exsangue.

Un film Nova pourrait très bien ouvrir là-dessus, en flashback. Et oui, revoir Thanos pour une séquence d’ouverture aurait aussi un intérêt très simple, donner un point d’entrée immédiatement lisible à un héros que le grand public connaît moins.

Pourquoi Richard Rider colle parfaitement à cette version

Dans les comics de Marvel Comics, Richard Rider est un New-Yorkais ordinaire choisi par l’alien Rhomann Dey, dernier survivant des Nova Corps, pour devenir le nouveau Nova Prime. À l’origine, le responsable du massacre n’est pas Thanos, mais Zorr.

Bon, la structure est déjà là. Le MCU a préparé presque la même histoire, avec un seul changement majeur, l’identité du bourreau. Garder Thanos est l’option la plus propre. L’autre possibilité serait soit d’abandonner l’origine de Richard Rider, soit de raconter une variante très proche juste pour ajouter Zorr. Pas idéal.

Un héros cosmique, mais relié aux Avengers

Ce choix ferait aussi gagner du temps au film. Si Richard Rider naît de la chute de Xandar, il partage d’emblée un ennemi avec une large partie des héros du MCU. Sa motivation ne flotte pas dans une bulle cosmique, elle se branche directement sur les dégâts laissés par Thanos, sur Terre comme ailleurs.

Et c’est là que le projet devient intéressant. Pas pour ressusciter le passé gratuitement, mais parce qu’un film d’origine peut aussi recoller les morceaux d’une saga qui a parfois avancé en laissant des décombres narratifs derrière elle.