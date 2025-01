Une nouvelle théorie Marvel suggère qu’un autre personnage du MCU aurait pu vaincre Thanos

Une nouvelle théorie Marvel, qui ressemble à un épisode perdu de "What If...?", nous amène à nous interroger sur la possibilité qu'un autre personnage de l'univers cinématographique Marvel aurait pu vaincre Thanos.

Tl;dr Thanos a attendu l’absence d’Odin pour agir.

Odin aurait pu être un adversaire redoutable pour Thanos.

Le débat sur ce sujet passionne les fans de Marvel.

Le rôle déterminant d’Odin dans l’univers Marvel

Le règne de Thanos dans l’univers cinématographique Marvel (MCU) a été l’arc le plus dévastateur que nous ayons vu à l’écran. Cependant, certains fans se demandent si les choses auraient été différentes si un autre personnage avait été présent : Odin.

Un utilisateur de Reddit, Parabellum111, a suscité le débat en émettant une théorie selon laquelle Thanos aurait attendu que des êtres puissants comme Odin se retirent avant de commencer sa quête des Pierres d’Infinité. Bien que l’ancien Sorcier Suprême ne soit probablement pas de taille face à Thanos, qu’en est-il de l’All-Father ?

La puissance d’Odin contre Thanos

Odin, même dans sa version MCU qui est moins puissante que dans les comics, reste une force avec laquelle il faut compter. Selon Parabellum111, « Il a au moins un demi-million d’années (selon Thor dans Ragnarok), il a vaincu Surtur dans sa forme de base ; il a vaincu, banni et emprisonné Hela (qui était presque invincible tant qu’Asgard existait) ; il a vaincu Laufey et les géants de glace, qui possédaient une arme capable de geler des planètes entières ; sans parler de toute sa magie profonde, de sa connaissance, de son expérience et d’autres attributs divins« . Certains se demandent si cela aurait suffi à contrer Thanos.

Les fans de Marvel divisés

Le débat a passionné les fans de Marvel. Grabthar_The_Avenger pense que l’All-Father aurait pu unir les Royaumes pour faire face à Thanos. Upstairs-Boring souligne que « Thor a ‘battu’ Thanos alors qu’il avait TOUTES les pierres d’infinité, nous pouvons supposer qu’Odin aurait au moins constitué une menace suffisante pour que Thanos veuille le mettre hors d’état de nuire« . AbsorbingMan ajoutant même : « Parce qu’Odin aurait visé la tête« .