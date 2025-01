Marvel évoque l’avenir de la série What If…? après la saison 3

Si la série télévisée d'animation anthologique What If…? est officiellement terminée, une suite n'est pas impossible selon Bryan Andrews.

Tl;dr What If…? termine sa troisième et dernière saison.

Le réalisateur Bryan Andrews envisage une reprise éventuelle du show.

Les trois saisons de What If…? sont disponibles sur Disney+.

La fin d’une ère

Après trois saisons passionnantes, What If…? met un point final à son histoire. Cette série originale, basée sur des versions alternatives de l’univers MCU, a toujours été perçue comme un projet à long terme. Elle a permis aux créateurs de Marvel de jouer avec les histoires et les personnages les plus appréciés de la franchise, suscitant ainsi l’interrogation des fans sur une éventuelle fin définitive de la série.

Une porte ouverte pour le futur

Bryan Andrews, le réalisateur de What If…?, a eu l’occasion de s’exprimer sur la troisième saison récemment diffusée. Interrogé sur la fin de la série, il a clairement laissé entendre que le show pourrait avoir une suite.

“C’est une question pour les gens bien au-dessus de mon niveau de salaire”, a déclaré Bryan Andrews. “Ils ont toutes sortes de plans en préparation. Mais je pense qu’il pourrait y avoir un astérisque invisible car on pourrait faire ce genre d’histoires à l’infini. On pourrait continuer à inventer des variations amusantes. Les gens commencent à comprendre le concept. Ils aiment l’idée de raconter une histoire. Ils peuvent s’installer et ouvrir un épisode pour regarder quelque chose d’amusant et d’intéressant. Donc oui, il se passe des choses dans le MCU, peut-être que c’est pour ça que c’est le bon moment [pour arrêter].”

Un adieu temporaire ?

Bryan Andrews a également évoqué l’idée que What If…? pourrait avoir une vie au-delà de cette “dernière” saison. Bien qu’il n’y ait rien d’officiel pour le moment, il pense que cette fin de série est plutôt temporaire.

“Rien n’est officiel, mais quelque chose me dit que ce pourrait être plus une pause pour le moment, car j’ai l’impression qu’il y a d’autres choses que nous pouvons raconter,” a continué le réalisateur. “Et quand il s’agit de terminer une chose comme celle-ci, au fil des saisons nous avons développé cette relation ou cette histoire secondaire. Nous avons eu ces petites aventures indépendantes et il y a eu quelques liens en cours de route avec The Watcher et ce qu’il traverse. Donc, cet aspect global que nous avons finalement abouti, c’est une histoire que vous pouvez suivre sur toutes les trois saisons. Donc, en ce sens, il y a une fin à cette idée. Mais cela ne signifie pas que le concept entier est maintenant terminé.”

Pour tous les fans, toutes les trois saisons de Marvel’s What If…? sont actuellement disponibles en streaming sur Disney+.