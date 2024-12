Pourquoi la série What If…? de Marvel s’arrête après trois saisons ?

La série animée What If...? de Marvel tire sa révérence après trois saisons, en grande partie à cause du coût élevé de l’animation.

Tl;dr What If…? de Marvel touche à sa fin après trois saisons.

La série d’animation a cherché à équilibrer les histoires alternatives et la Saga du Multivers du MCU.

Plusieurs facteurs, y compris le coût de l’animation, peuvent expliquer l’arrêt de la série.

La fin d’une époque

What If…?, une partie intégrante de l’univers cinématographique Marvel (MCU) sur la plateforme de streaming Disney+ depuis ses débuts, tire sa révérence. Lancée en 2021, elle a suivi les séries WandaVision, The Falcon and the Winter Soldier et Loki. La troisième et dernière saison de cette anthologie animée sera diffusée le 22 décembre 2024.

Un équilibre délicat entre histoires alternatives et MCU

A travers ses saisons, What If…? a tenté de maintenir un équilibre délicat entre la présentation de véritables histoires alternatives d’un univers parallèle et l’ancrage dans la plus grande Saga du Multivers du MCU. Des personnages récurrents et des intrigues régulières ont été présentés, même si les arcs narratifs de chaque épisode sont restés relativement hypothétiques et autonomes.

Selon Brad Winderbaum, le responsable de Marvel TV, le lien de la série avec l’intrigue générale du MCU pourrait avoir été la raison de sa fin après trois saisons. Dans une récente interview avec The Hollywood Reporter, Winderbaum a partagé : « What If…? a toujours été lié au grand MCU et à la Saga du Multivers. Et pour des raisons qui deviendront claires dans les prochaines années, c’était le bon moment pour clore la série d’un point de vue narratif.«

Des raisons multiples pour l’arrêt de la série

L’animation n’est pas bon marché et Disney n’a pas caché que les nombreuses séries Star Wars et Marvel diffusées ces dernières années ont coûté très cher. What If…? a été bien reçu par les critiques et les fans, mais n’a pas reçu les éloges d’autres productions récentes de Disney+ comme X-Men ’97 ou Agatha All Along.

D’autres facteurs pourraient avoir joué dans la décision d’arrêter la série. Par exemple, le succès de X-Men ’97 a probablement amené certaines personnes chez Marvel Studios à repenser les futurs projets télévisés. De plus, l’orientation de l’animation chez Marvel a commencé à prendre des directions différentes récemment.