Cette star adorée de Marvel prête à un retour dans le MCU à tout moment

Une star adorée des fans de Marvel affirme qu'elle acceptera toujours avec enthousiasme l'opportunité de revenir dans l'univers cinématographique Marvel.

L’enthousiasme de Kat Dennings pour l’Univers Cinématographique Marvel

Un certain nombre d’acteurs ont des sentiments mitigés sur leur participation à l’Univers Cinématographique Marvel (MCU), mais ce n’est pas le cas de Kat Dennings. L’actrice, qui incarne Darcy Lewis, a exprimé son enthousiasme à l’idée de reprendre son rôle à chaque fois que Marvel le lui demande.

Un personnage qui évolue

« Je n’arrive pas à croire que ce personnage est devenu ce qu’il est aujourd’hui, traversant tant de films et de séries différentes », a déclaré Dennings au sujet de Darcy, qui est apparue dans trois films et deux séries du MCU. Elle a ajouté : « C’est une de ces choses qui arrivent par chance. À l’origine, ce rôle était censé être une simple assistante apparaissant dans quelques scènes de Thor. Et pour une raison quelconque, ils l’ont élargi et ont continué à faire appel à moi. Chaque fois, je me disais : ‘Je n’arrive pas à croire qu’ils veulent que je revienne. C’est génial !' ».

Darcy Lewis, une présence constante

Dennings a été introduite dans le MCU en 2011, dans Thor, dans le rôle de Darcy, l’assistante de laboratoire sarcastique de Jane Foster (Natalie Portman) et Eric Selvig (Stellan Skarsgård). Depuis, elle a repris son rôle dans Thor : Le Monde des ténèbres et Thor : Love and Thunder. En 2021, elle a élargi son horizon en apparaissant dans WandaVision, qui n’a rien à voir avec Thor ou même Jane Foster. Elle a également prêté sa voix à son personnage dans les trois saisons de What If…?.

Une expérience gratifiante

En plus de son amour pour son personnage, Dennings a exprimé sa gratitude pour l’expérience globale offerte par la franchise. Elle a déclaré : « Je me pince » en pensant à l’ampleur de son rôle. « Je disais à mon mari l’autre jour que je pense que la chose la plus cool qui me soit jamais arrivée dans ma carrière, c’est quand je suis devenue une figurine LEGO. Ils s’appellent LEGO Minimates, et il y en a une de Darcy. Je n’arrive pas à croire que je suis un LEGO. C’est la meilleure chose qui me soit jamais arrivée, à part rencontrer mon mari. C’est la meilleure chose, vraiment. »

Dennings a repris son rôle de Darcy dans What If…?, qui est actuellement diffusé sur Disney+. À l’heure actuelle, elle n’est pas prévue pour apparaître dans les prochaines productions du MCU à notre connaissance.