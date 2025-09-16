Trois ennemis des X-Men capables de surpasser la menace que Thanos a fait peser sur le MCU

Certains ennemis des X-Men possèdent une puissance telle qu’ils pourraient représenter un danger inédit pour l’univers cinématographique Marvel, surpassant même la menace incarnée par Thanos. Retour sur trois de ces adversaires redoutables.

Une ère s’achève, une autre s’annonce

Si l’on repense à l’instant où Thanos a effacé d’un simple geste la moitié de la vie dans le MCU, on mesure à quel point ce personnage incarné par Josh Brolin a imposé un standard de menace rarement égalé. Cette victoire dans « Avengers: Infinity War » avait marqué au fer rouge la saga, laissant les héros d’Earth’s Mightiest Heroes dévastés et sans voix. Pourtant, aujourd’hui, alors que le MCU s’apprête à accueillir officiellement les mutants, la perspective d’une nouvelle génération d’adversaires redéfinit les contours mêmes du danger.

X-Men : un passage de flambeau sous haute tension

La prochaine apparition de figures mythiques telles que Cyclops (James Marsden) ou Magneto (Ian McKellen) dans « Avengers: Doomsday » aura tout d’une célébration finale avant le grand renouveau orchestré par Marvel Studios. Le studio prévoit en effet, après « Avengers: Secret Wars », de totalement refondre la franchise mutante. Un reboot qui promet des récits centrés sur une jeune génération et introduira des menaces inédites, capables de bouleverser l’ordre établi par Thanos.

Nouveaux antagonistes : apocalypse, phénix et entités incontrôlables

Parmi ces adversaires surgissant du panthéon mutant, certains se détachent nettement par leur puissance démesurée. Voici trois exemples parmi les plus redoutables :

Apocalypse , alias En Sabah Nur, premier mutant auto-proclamé, traverse les siècles avec une seule idée en tête : imposer la loi du plus fort. Son pouvoir intrinsèque, renforcé par la technologie céleste, lui offre une palette ahurissante – manipulation moléculaire totale, télékinésie, téléportation – le tout sans dépendre d’artéfacts comme le Gant de l’Infini.

, alias En Sabah Nur, premier mutant auto-proclamé, traverse les siècles avec une seule idée en tête : imposer la loi du plus fort. Son pouvoir intrinsèque, renforcé par la technologie céleste, lui offre une palette ahurissante – manipulation moléculaire totale, télékinésie, téléportation – le tout sans dépendre d’artéfacts comme le Gant de l’Infini. Phoenix Force , essence cosmique immortelle qui, fusionnée à Jean Grey, engendre l’entité dévastatrice appelée Dark Phoenix. Capable d’anéantir des systèmes solaires entiers presque par inadvertance, son instabilité émotionnelle rend toute prévision impossible.

, essence cosmique immortelle qui, fusionnée à Jean Grey, engendre l’entité dévastatrice appelée Dark Phoenix. Capable d’anéantir des systèmes solaires entiers presque par inadvertance, son instabilité émotionnelle rend toute prévision impossible. Onslaught, fusion cauchemardesque des pouvoirs psychiques du professeur Xavier et des ambitions vengeresses de Magneto. Entité psionique pure dotée de capacités surhumaines et capable d’absorber ceux des autres mutants pour renforcer sa domination.

L’après-Thanos : menace permanente pour le multivers ?

À côté de ces nouveaux venus, la brutalité calculée de Thanos apparaît presque désuète. Ces antagonistes ne cherchent plus simplement à équilibrer l’univers : ils menacent désormais son existence même. Une chose semble claire : le reboot orchestré par Marvel n’apportera pas seulement du sang neuf mais placera le MCU face à des périls cosmiques aux conséquences imprévisibles… jusqu’à nous faire regretter l’époque où tout se jouait sur un simple claquement de doigts.