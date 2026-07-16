Star Wars relance Mando et Grogu sur Disney+, mais en LEGO

Din Djarin et Grogu reviennent dès le 2 septembre sur Disney+, pas en saison 4 ni au cinéma. Un choix prudent, et assez logique après le film.

En bref Din Djarin et Grogu reviennent le 2 septembre

Le retour passe par un spécial LEGO sur Disney+

Un choix prudent après un film au succès mesuré

Ce ne sera ni une saison 4, ni une suite cinéma. Star Wars a choisi une autre porte pour ramener Din Djarin et Grogu, et elle a des briques en plastique.

Le retour existe, mais pas là où on l’attendait

Après The Mandalorian and Grogu, sorti en salles le 22 mai, on voyait trois pistes. Soit le film marquait la dernière apparition du duo à l’écran, hypothèse peu probable mais pas absurde selon ses résultats. Soit The Mandalorian revenait pour une quatrième saison. Soit Lucasfilm préparait un autre long-métrage.

Ce sera autre chose. StarWars.com a confirmé le retour de Din Djarin et Grogu sur Disney+ le 2 septembre dans LEGO Star Wars: The Mandalorian, un nouveau spécial conçu avec The LEGO Group. Pour l’instant, les détails sont maigres. On sait aussi qu’une projection en avance est prévue à la D23: The Ultimate Disney Fan Experience, du 14 au 16 août.

Après le film, un choix prudent pour Star Wars

Le contraste est assez parlant. The Mandalorian and Grogu était le premier film Star Wars depuis sept ans, donc on pouvait imaginer un vrai nouveau départ pour ces personnages. Sauf que le film n’a pas totalement raté sa cible, mais il n’a pas non plus signé le carton qu’une franchise pareille espère.

Du coup, ce retour en format LEGO ressemble à une étape intermédiaire. Pas un aveu d’échec, plutôt une façon de garder le duo visible sans remettre tout de suite une énorme mise sur la table. C’est léger, identifiable, et surtout beaucoup moins risqué qu’un nouveau film ou qu’une reprise immédiate de la série live.

La branche LEGO a déjà prouvé son utilité

Ce choix n’arrive pas de nulle part. Lucasfilm et Disney ont déjà poussé deux volets de LEGO Star Wars: Rebuild the Galaxy, d’abord en septembre 2024, puis un an plus tard avec Pieces of the Past.

Ces projets ont réussi quelque chose de pas si simple dans l’écosystème Star Wars, faire revenir des figures des suites, comme Rey ou Luke Skywalker, dans un cadre plus ludique, mieux accepté par le public. Et quand une franchise trouve un terrain où la nostalgie ne tourne pas à la crispation, elle y retourne souvent.

Le non-canon, vrai terrain de jeu

Ce qui aide, quand même, c’est que Rebuild the Galaxy et Pieces of the Past ne font pas partie du canon. En gros, ces histoires n’ont pas à verrouiller la grande chronologie officielle. Elles peuvent tenter des idées plus folles, comme Darth Jar Jar, sans casser le reste.

On ne sait pas encore exactement ce que racontera LEGO Star Wars: The Mandalorian. Mais tout indique un retour du même type, plus libre, plus souple, et surtout à faibles enjeux. Pour Star Wars, c’est une manière très propre de tester la suite de Din Djarin et Grogu. Et pour la franchise, ça dit quelque chose de plus large, le futur passe peut-être moins par le grand geste que par des formats tampons, capables de jauger l’envie du public sans tout rejouer d’un coup.