Un acteur de Star Wars fait une annonce décevante sur la saison 4 de The Mandalorian

La quatrième saison de la série The Mandalorian connaît un revers, selon les récentes déclarations d’un acteur de l’univers Star Wars. Les nouvelles informations laissent entrevoir des perspectives décevantes pour la suite très attendue du show.

Tl;dr Pas de Saison 4 de The Mandalorian prévue.

prévue. Lucasfilm privilégie le film The Mandalorian & Grogu .

. Stratégie Disney : retour au cinéma pour Star Wars.

Un tournant pour Star Wars : la priorité au cinéma

Depuis plusieurs mois, les rumeurs autour d’une possible saison 4 de la série à succès The Mandalorian se font rares. La tendance semble se confirmer : après trois saisons qui ont marqué l’offre de Disney+, l’univers Star Wars s’apprête à délaisser momentanément le petit écran. Désormais, toutes les attentions se portent sur le très attendu long-métrage The Mandalorian & Grogu, réalisé par Jon Favreau, qui sortira l’été prochain et signera le grand retour de la saga au cinéma.

Doutes et incertitudes sur une suite en série

L’espoir des fans de retrouver un jour une nouvelle saison reste suspendu à une réponse incertaine. Interrogée par le média Polygon, l’actrice Katy O’Brian, qui incarnait Elia Kane — figure centrale auprès du défunt Moff Gideon — confie : « Je ne sais pas s’ils vont faire une Saison 4. Je sais que le film arrive. Je n’en fais pas partie. » Pour certains, il ne s’agit pas là d’une confirmation définitive ; les acteurs sont souvent informés tardivement des projets en cours. Mais il est aussi plausible que ce personnage, si intimement lié à Moff Gideon, n’ait plus sa place dans la suite.

Lucasfilm revoit sa stratégie face à la saturation des contenus

Cette réorientation ne vient pas de nulle part. Après avoir multiplié les séries live-action et animé (Ahsoka, The Book of Boba Fett, ou encore Star Wars: Maul – Shadow Lord), le studio amorce un virage. Selon des sources internes, dont le showrunner Tony Gilroy (Andor) aurait eu écho lors du développement de la deuxième saison, la consigne serait claire : « Le streaming est mort. » L’époque où chaque année voyait fleurir plusieurs nouveautés Star Wars sur Disney+ semble bel et bien révolue.

L’après-Mandalorian : une galaxie repensée pour le grand écran

Si l’avenir immédiat passe donc par le cinéma — avec un planning déjà évoqué par Kathleen Kennedy lors du dernier Star Wars Celebration —, seules quelques exceptions télévisuelles subsistent (Ahsoka Saison 2). Le futur pourrait réserver davantage de suites sous forme de films si The Mandalorian & Grogu rencontre son public, reléguant ainsi les séries au second plan et cherchant à restaurer la rareté, voire l’exclusivité, propre aux grandes épopées galactiques.