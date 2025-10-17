Josh Radnor explique pourquoi sa blague récurrente préférée dans How I Met Your Mother est si réussie

Josh Radnor, célèbre pour son rôle dans la série How I Met Your Mother, a récemment expliqué pourquoi l'une des blagues récurrentes du show lui semble particulièrement cohérente et significative, apportant un nouvel éclairage aux fans.

Tl;dr Les interventions sont la blague récurrente préférée de Ted.

D’autres gags incluent le télépathique et « Merci, Linus ».

Regarder la série dès le début reste essentiel.

Un humour construit sur la durée

Au fil de ses neuf saisons, How I Met Your Mother s’est imposée comme une référence pour toute une génération, à l’image de séries telles que Friends ou Seinfeld. La série, qui compte plus de 200 épisodes, plonge le spectateur dans le quotidien chaotique et attachant d’un groupe d’amis new-yorkais, menés par un certain Ted Mosby. Mais si l’on se souvient tant de cette sitcom, c’est surtout grâce à sa galerie de personnages hauts en couleur… et à ses gags récurrents, devenus cultes au fil du temps.

L’intervention : un running gag emblématique

Invité à revenir sur sa blague préférée lors d’un panel avec le reste du casting, Josh Radnor, interprète de Ted, n’a pas hésité : ce sont les fameuses interventions qui remportent ses faveurs. Pour lui, rien n’est plus savoureux que ces scènes où les personnages organisent une véritable « intervention » — avec bannière professionnelle et airs faussement solennels — pour des travers aussi absurdes qu’un faux accent britannique ou une addiction aux Crocs. Il confie même avec humour : « J’adore ces interventions. C’est tellement drôle qu’ils fassent faire une banderole pour ça, et tout le monde prend ça très au sérieux alors que c’est ridicule. »

Ce ressort comique traverse la série : on assiste à des interventions pour tout et n’importe quoi, allant des excès de bronzage à l’obsession des graphiques en passant par les tours de magie improbables. À tel point qu’une intervention finira même par cibler… les interventions elles-mêmes.

D’autres blagues récurrentes mémorables

L’univers humoristique de How I Met Your Mother ne s’arrête pas là. Parmi les clins d’œil persistants évoqués par le casting lors du même échange, on trouve notamment :

L’échange télépathique entre personnages — une façon très particulière pour eux de communiquer sans bouger les lèvres.

L’expression « Merci, Linus », adressée inlassablement au barman de la dernière saison pour son service irréprochable.

L’utilisation absurde des chiffres et des statistiques exagérément précises.

Comme l’expliquait subtilement l’actrice Cobie Smulders, ce sont aussi ces petits détails chiffrés — parfois tirés par les cheveux — qui participent à la saveur unique du show.

L’importance de suivre depuis le début

Difficile finalement d’apprécier pleinement toutes ces subtilités sans avoir suivi la série dès ses premiers épisodes. Plus les saisons avancent, plus l’humour se complexifie ; certains gags deviennent des codes partagés entre fans avertis. On en vient presque à regretter cette époque où il suffisait d’un simple gag pour déclencher l’hilarité générale… ou peut-être est-ce justement là toute la magie de cette série culte.