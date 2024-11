« Friends » a régné sur Thanksgiving pendant 19 ans, une sitcom moderne lui vole la couronne

Découvrez comment une sitcom moderne a détrôné Friends, le roi des épisodes de Thanksgiving pendant 19 ans.

Pour longtemps, la série Friends a occupé le trône des épisodes de Thanksgiving. Cependant, cette domination a été éclipsée par celle de Brooklyn Nine-Nine, qui a su aborder de manière astucieuse les spécificités de cette fête.

Friends, suivant la vie de six New-Yorkais, a produit des épisodes de Thanksgiving célèbres, mais souvent génériques. En effet, ces épisodes pourraient facilement être transposés à une autre fête sans beaucoup de retouches. Par contre, Brooklyn Nine-Nine, mené par le détective juvénile Jake Peralta, a su créer des épisodes de Thanksgiving exquisément spécialisés.

Brooklyn Nine-Nine a su intégrer Thanksgiving à ses intrigues de manière habile. Par exemple, dans la saison 4, l’angoisse de Jake Peralta à l’idée de rencontrer le père de sa petite amie est un moment clé de l’épisode de Thanksgiving. En outre, le personnage de Charles Boyle, un épicurien excentrique, arrive avec une dinde vivante pour le festin, créant un dilemme moral entre ceux qui veulent la manger et ceux qui souhaitent la sauver.

En se concentrant sur les réunions familiales et les nouvelles introductions, Brooklyn Nine-Nine a pleinement intégré l’esprit de Thanksgiving dans ses épisodes de fête, surpassant ainsi Friends. Les scénaristes ont su utiliser la fête pour présenter et entrelacer les membres de la famille élargie, faisant de Brooklyn Nine-Nine le véritable roi de la comédie de fête.

On en pense quoi ?

Il est indéniable que Friends a marqué son temps avec ses épisodes de Thanksgiving. Toutefois, il faut saluer le travail de Brooklyn Nine-Nine qui a réussi à intégrer l’esprit de cette fête de manière plus convaincante. En fin de compte, la série a su tirer parti de Thanksgiving pour enrichir ses intrigues et développer ses personnages, offrant au public une expérience plus authentique de cette tradition américaine.