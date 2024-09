Si Brooklyn Nine-Nine vous manque, cette comédie est parfaite pour vous

Céée par Bob Fisher, Rob Greenberg et Dan Sterling, Animal Control suit un groupe d'agents chargés de la gestion des animaux errants dans une ville. À travers des situations comiques et des interactions surprenantes, la sitcom met en lumière les défis inattendus et les moments hilarants de leur quotidien.

Tl;dr La série Animal Control pourrait remplacer Brooklyn Nine-Nine.

Animal Control a reçu de bonnes critiques pour ses deux premières saisons.

La série se concentre sur un groupe d’agents de contrôle des animaux à Seattle.

La troisième saison d’Animal Control a été confirmée.

La nouvelle comédie qui pourrait succéder à Brooklyn Nine-Nine

La série Animal Control, très appréciée par le public, pourrait bien être la digne successeuse de l’immensément populaire Brooklyn Nine-Nine. Cette dernière, créée par Dan Goor et Michael Schur pour la Fox, a tenu les téléspectateurs en haleine pendant huit saisons, suivant les péripéties d’un groupe de détectives du NYPD. Avec une distribution étoilée comprenant Andy Samberg, Stephanie Beatriz, Terry Crews, le regretté Andre Braugher et bien d’autres, elle a marqué l’histoire de la télévision.

Animal Control : une nouvelle approche de la comédie policière

Tout comme Brooklyn Nine-Nine, Animal Control a su séduire par son humour de bureau et sa parodie de la vie au sein des forces de l’ordre. La série, menée par Joel McHale, se concentre cette fois sur un groupe d’agents de contrôle des animaux à Seattle. Lancée par Fox en 2023, elle a rapidement conquis le public et les critiques, comme en témoignent les chiffres positifs de Rotten Tomatoes.

La relève est assurée

Dans Animal Control, Joel McHale incarne l’excentrique officier de contrôle Frank Shaw. La première saison, diffusée en février 2023, a reçu un accueil très favorable pour son humour léger et hilarant. La deuxième saison, diffusée en 2024, a continué à attirer l’attention et à faire rire. Les critiques d’Animal Control ont été en grande partie positives, avec une note moyenne de 63% sur Rotten Tomatoes.

Une troisième saison déjà confirmée

Avant même la première de la deuxième saison, Fox a renouvelé Animal Control pour une troisième saison. L’équipe créative de la sitcom a repris la production cet été. Les détails de l’intrigue de la saison 3 restent secrets, mais il ne fait aucun doute que les auteurs continueront à développer les dynamiques précédentes et leur casting électrique d’agents de contrôle des animaux.