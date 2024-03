Brooklyn Nine-Nine : voici ce que deviennent les personnages à la fin

La fin de la célèbre sitcom Brooklyn Nine-Nine est riche en rebondissements, trahisons et double-jeux pour l'ensemble du casting.

Tl;dr La dernière saison de Brooklyn Nine-Nine a vu Holt et Amy monter en grade.

Le dernier épisode a été marqué par une série de trahisons hilarantes.

Chaque personnage a connu une évolution et une conclusion satisfaisante.

Le thème de la famille a été au cœur de la fin de la série.

La fin d’une ère : Brooklyn Nine-Nine

Après huit saisons et 153 épisodes, la série à succès Brooklyn Nine-Nine a tiré sa révérence en 2021. La sitcom policière, suivant les détectives du 99ème district de Brooklyn, a su captiver le public par ses intrigues et ses personnages attachants. Parmi eux, on retrouve notamment Jake Peralta, interprété par Andy Samberg, Amy Santiago, jouée par Melissa Fumero, le Capitaine Raymond Holt, incarné par Andre Braugher, et le Lieutenant Terry Jeffords, interprété par Terry Crews.

Des ascensions et des rebondissements

La huitième et dernière saison de Brooklyn Nine-Nine a vu Holt et Amy mettre en place un programme de réforme de la police, qui a été adopté à l’échelle de la ville, menant à la promotion de Holt au poste de commissaire adjoint et d’Amy comme sa numéro deux.

Le dernier épisode de la série, intitulé “The Last Day”, a été marqué par l’un des plans les plus élaborés et hilarants de la série, illustrant parfaitement la compétitivité ludique qui caractérise la série. Chaque personnage a vu son histoire se conclure de manière satisfaisante, tout en laissant des indices sur la suite de leurs aventures hors écran.

Le final : une série de trahisons

Les trahisons lors du dernier vol ont été l’un des meilleurs gags récurrents de la série, et elles ont bien sûr joué un rôle important dans la conclusion de Brooklyn Nine-Nine. Le premier plan de Jake révèle que le but du vol n’était pas de dire adieu à Holt et Amy, mais plutôt d’orchestrer son départ parfait. Cela a pris Amy par surprise, qui, malgré sa complicité dans le plan de Jake, préparait un plan à part.

Un dernier adieu

La dernière trahison est celle de Holt, qui conduit l’équipe sur le site de leur première arrestation sous sa direction. Cela permet à Bill de trahir toute l’équipe et de les enfermer dans un conteneur de stockage, conduisant finalement à la victoire surprenante de Hitchcock. L’ironie de cette victoire après tant d’efforts est l’illustration parfaite du ton humoristique de la série.