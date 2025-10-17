The Boys signe sa séquence d’action la plus époustouflante, surpassant même l’affrontement contre Stormfront

La dernière saison de The Boys vient de franchir un nouveau cap en matière de scènes d’action, surpassant même les affrontements mémorables du passé, y compris celui contre Stormfront, avec une séquence époustouflante saluée par les fans et la critique.

Tl;dr Les combats manquent dans Peacemaker Saison 2.

Saison 2. Gen V offre des scènes d’action marquantes.

offre des scènes d’action marquantes. L’épisode 7 met les super-pouvoirs à l’honneur.

Des attentes déçues pour l’action dans Peacemaker

L’univers des super-héros fonctionne selon une règle tacite : sans scènes d’action mémorables, le projet peine à convaincre. Or, la deuxième saison de Peacemaker en fait les frais. Beaucoup de fans regrettent que l’anti-héros éponyme ne sorte que rarement son costume pour se battre. On comprend que l’accent soit mis sur la construction des personnages, mais l’absence de véritables affrontements laisse sur leur faim ceux qui espéraient un déferlement de super-pouvoirs à l’écran. Impossible, par exemple, d’imaginer le Marvel Cinematic Universe évacuer toute la dimension combat : ici, on s’attend à plus.

Gen V : quand la franchise The Boys montre les muscles

A contrario, une autre série du moment semble avoir parfaitement saisi l’importance de ces séquences : Gen V. Dès sa deuxième saison, le spin-off de The Boys pousse ses jeunes supes dans leurs derniers retranchements. Sur le campus de God U, la menace incarnée par Cipher force les protagonistes à mettre leurs états d’âme de côté. Résultat : une scène d’affrontement intense qui n’a rien à envier aux moments cultes de la série-mère, y compris le fameux combat contre Stormfront.

L’art du combat chorégraphié dans The Boys et Gen V

La série The Boys, elle-même, avait déjà marqué les esprits avec cette séquence où Starlight, Kimiko et Queen Maeve unissent leurs forces contre Stormfront. Tandis que les spectateurs Hughie, Mother’s Milk et Frenchie commentent en ironisant sur le slogan « Girls really do get it done », les coups pleuvent dans une chorégraphie savamment orchestrée. Néanmoins, Gen V relève le défi en proposant une configuration inédite : chaque membre de l’équipe doit libérer toute sa puissance, manipulé ou non par Cipher.

Pour mieux saisir l’intensité de ces scènes, un épisode-clé se détache :

Marie Moreau croit détenir l’arme pour vaincre Cipher.

Polarity fait diversion pendant que Marie tente de réveiller Godolkin.

Cipher manipule mentalement les étudiants pour retourner leurs forces contre Polarity.

La tension monte alors d’un cran : alors que Polarity tente de prendre l’avantage, les attaques répétées des jeunes supes – dotés de super-force – le freinent jusqu’à ce qu’il déclenche une onde de choc électromagnétique qui neutralise tout le monde.

La promesse d’une action débridée sur Prime Video

Si le combat ne se termine pas par la mort attendue de Cipher – un rebondissement révélant que Godolkin contrôlait en réalité un autre personnage –, il n’en demeure pas moins que la série démontre tout ce que peuvent offrir des super-pouvoirs bien mis en scène. Pour les amateurs d’action et d’univers super-héroïques, Gen V saison 2 s’impose comme un incontournable à découvrir sans tarder sur Prime Video.