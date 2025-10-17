The Boys : l’avenir des spin-offs entre les mains des fans

L’avenir de la franchise The Boys commence à se dessiner au-delà de la saison 5 de la série principale, alors que des précisions émergent sur la suite de l’univers. Parallèlement, l’un des projets dérivés semblerait avoir été interrompu.

Tl;dr La cinquième saison de The Boys marquera la fin de la série principale, plaçant la survie de l’univers étendu entre les mains des séries dérivées.

Le futur de franchises comme Gen V et Vought Rising dépendra directement de l’engagement du public et de leurs audiences.

Amazon Prime Video mise sur l’expansion internationale et de nouveaux formats, mais certains projets expérimentaux restent incertains face à la réception du public.

Un univers en pleine mutation

Depuis sa première diffusion, The Boys s’est imposée sur Amazon Prime Video comme une satire aussi violente qu’intelligente des super-héros et des dérives de la célébrité. Mais alors que la cinquième saison sera la dernière pour Billy Butcher et Homelander, l’univers étendu de la franchise n’a jamais été aussi actif ni aussi incertain. La fin annoncée de la série principale met aujourd’hui toute la pression sur les séries dérivées pour assurer la pérennité de cet univers si particulier.

Le sort de la franchise entre les mains du public

Eric Kripke, créateur de la série, a récemment confié dans une interview à The Wrap : « Sans rien divulgâcher, l’univers post-The Boys Saison 5 est fascinant à explorer ». Il n’hésite pas à souligner que le futur de l’écosystème repose désormais sur l’engagement du public envers les projets satellites, notamment Gen V, dont la seconde saison vient d’être lancée avec force rebondissements. La suite ? Rien n’est garanti. Eric Kripke insiste : « Nous avons un plan pour une saison 3 de Gen V, mais il faut que suffisamment de spectateurs regardent la saison 2 pour justifier cette suite ». Même logique pour le préquel en préparation, Vought Rising. Il le rappelle sans détour : « C’est maintenant que tout se joue… Si l’audience répond présente, on pourra continuer. »

Tensions politiques et expansion internationale

La conclusion explosive de la quatrième saison de The Boys bouleverse déjà le destin des étudiants de Godolkin University au cœur de Gen V. Après l’assassinat sanglant d’une vice-présidente et une prise de pouvoir fascisante par Homelander, le ton est donné : ce nouvel ordre mondial impacte profondément toutes les intrigues secondaires.

Dans ce contexte tendu, l’expansion géographique devient un enjeu stratégique pour la plateforme de streaming Amazon Prime Video. Le projet hispanophone The Boys: Mexico, porté par Gareth Dunnet-Alcocer (scénariste) et produit par Diego Luna et Gael García Bernal, est actuellement en développement. Quant à l’expérimentation animée, The Boys Presents: Diabolical, elle ne connaîtra probablement pas de seconde saison, faute d’audience suffisante selon Eric Kripke.

L’avenir en suspens mais riche en promesses

Au final, quels chantiers attendent encore les fans ? Pour l’instant :

La poursuite ou non de Gen V.

Un ancement possible de The Boys: Mexico.

Avenir incertain pour d’autres formats expérimentaux.

Un fait demeure : le succès public sera décisif pour voir ces mondes alternatifs prospérer au-delà du final prévu. Verdict dès le 22 octobre 2025 avec l’épisode final très attendu de la saison 2 de Gen V.