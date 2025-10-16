La véritable menace de The Boys enfin dévoilée : Homelander en grand danger

La série The Boys vient de lever le voile sur la véritable menace qui plane sur l’univers, bouleversant l’équilibre des forces en place et laissant présager un avenir sombre même pour Homelander, jusque-là figure de pouvoir incontestée.

Tl;dr Homelander contrôle le gouvernement américain.

Godolkin, alias Cipher, vise à éliminer les Supes faibles.

Marie pourrait devenir aussi puissante qu’Homelander.

Un jeu d’influences et de révélations

Au fil des saisons, The Boys s’est imposée comme une série qui brouille habilement les pistes autour de ses antagonistes. Derrière la façade héroïque de The Seven et de la puissante entreprise Vought, le doute s’installe rapidement : quelque chose cloche, mais difficile pour des citoyens ordinaires, à l’image de Hughie Campbell, de mettre un mot sur ce malaise. Il faudra une tragédie personnelle et la rencontre avec Billy Butcher pour que Hughie entame une traque déterminée du système gangrené par le Compound V. Pourtant, à chaque victoire contre ce système, une nouvelle menace plus insidieuse semble surgir.

La montée en puissance de Godolkin

Alors que Homelander s’est emparé des rênes du gouvernement américain, usant de son pouvoir sans limite pour éliminer ses opposants, l’équilibre des forces se trouve menacé par une autre figure : Godolkin, qui opère sous l’alias Cipher. Ce personnage, devenu doyen de l’université God U dans le spin-off Gen V, fascine et inquiète. Son objectif ? Sélectionner et façonner de jeunes Supes à sa manière, n’hésitant pas à recourir à la manipulation ou à l’élimination pure et simple de ceux qu’il juge « indignes ».

Marie, la nouvelle pièce maîtresse ?

Au cœur de cette lutte d’influence, Marie Moreau se retrouve propulsée sous les projecteurs. Produit direct du mystérieux Project Odessa, Marie intrigue Godolkin, qui voit en elle un potentiel rival d’Homelander. Mis à l’épreuve, elle parvient à sauver sa sœur dans une situation désespérée, mais l’expérience tourne court lorsque Godolkin dévoile sa véritable identité et ses intentions. Face à lui, Marie et ses alliés peinent à maîtriser leurs pouvoirs, ce qui rend la confrontation d’autant plus périlleuse.

Pour éclairer la situation, il faut souligner quelques éléments clés :

Godolkin, caché sous l’apparence de Cipher, veut éliminer les Supes jugés trop faibles.

Marie est poussée dans ses retranchements et pourrait, avec un entraînement renforcé – pourquoi pas aux côtés de Starlight –, rivaliser avec les plus puissants.

L’avenir de l’affrontement reste incertain, mais la franchise semble préparer une conclusion encore plus sombre, où le rôle de Marie et le destin d’Homelander pourraient bien basculer.

Vers une confrontation inévitable

Alors que la deuxième saison de Gen V bat son plein sur Prime Video, la tension monte : Godolkin pourrait tourner son attention vers Vought Tower une fois ses projets à l’université achevés. Quant à Homelander, il ne doit sa création qu’au fameux Project Odessa – un lien qui pourrait faire de lui la prochaine cible d’un Godolkin en pleine ascension. La franchise The Boys continue ainsi de surprendre, en déplaçant habilement ses pions vers une issue toujours plus obscure et captivante.