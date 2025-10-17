Le créateur de Bob’s Burgers confirme une suite au film, sans envisager la fin de la série

Le créateur de la série d’animation Bob’s Burgers a confirmé que la production d’une suite au film est en préparation, tout en admettant n’avoir pour l’instant aucune idée arrêtée concernant la conclusion éventuelle du programme télévisé.

Tl;dr Bob’s Burgers renouvelé pour quatre saisons jusqu’en 2029.

L’équipe ressent une forte pression à innover.

Un second film reste envisagé, sans date prévue.

Un avenir assuré pour Bob’s Burgers

Bob’s Burgers ne semble pas près de tirer sa révérence. La série d’animation, qui vient tout juste de célébrer son 300e épisode — un cap rare dans le secteur —, bénéficie désormais d’un renouvellement exceptionnel : The Walt Disney Company a commandé quatre nouvelles saisons, garantissant la présence du programme à l’antenne jusqu’en 2029. Ce prolongement confirme le succès constant d’une production devenue incontournable.

Pression créative et fidélité du public

Mais derrière cette longévité, la tâche n’a rien d’évident pour l’équipe. Lors du dernier New York Comic Con, le créateur Loren Bouchard a reconnu une pression « insensée », qui ne s’explique pas tant par la quantité de nouveaux épisodes à livrer, que par l’impossibilité de se répéter face à des spectateurs extrêmement attentifs : « On ne peut pas refaire deux fois la même chose. Les fans revoient les épisodes récents et anciens, ils retiennent tout ; pour nous, c’était il y a dix ans, mais eux, ils s’en souviennent très bien. » Un défi d’autant plus grand que l’audience attend des surprises à chaque saison.

Pas de fin en vue, mais une réflexion permanente

Faut-il envisager une conclusion ? Pour Bouchard, l’idée paraît presque inconcevable : « Ce serait de la paresse », admet-il. La série ne se fixe donc aucune échéance tant que la passion du public demeure. Non sans une touche d’humour, il évoque la nécessité de « prendre des vitamines » pour continuer à suivre le rythme imposé par cette fidélité.

Le film, un projet qui titille toujours

Après un premier long-métrage sorti en 2022 — salué par la critique mais à l’audience modeste en salles avant de trouver son public en streaming —, la question d’un second opus est régulièrement posée. Là encore, Bouchard reste ouvert : « C’était tellement amusant à faire. On recommencerait volontiers. » Rien n’est fixé à ce jour, mais l’envie persiste en coulisses.

Pour finir sur une note légère, il vaut mieux éviter de demander à Bouchard quelle est sa « burger of the day » favorite — la question le laisse chaque fois sans réponse, malgré les dizaines d’idées créées au fil des épisodes.

C’est ce perpétuel renouvellement — entre humour, inventivité et engagement envers les fans — qui fait aujourd’hui la force et la longévité de Bob’s Burgers.