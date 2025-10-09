Quarante-deux ans après sa sortie, un film culte et méconnu de Disney débarque enfin en streaming

Quarante-deux ans après sa sortie initiale, un film de dark fantasy signé Disney, longtemps resté discret dans le catalogue du studio, est enfin accessible en streaming. Cette première diffusion en ligne permet à une nouvelle génération de découvrir cette œuvre méconnue.

Tl;dr Disney+ diffuse enfin La Foire des ténèbres .

. Le film mélange horreur, magie et univers pour enfants.

Production rare, saluée pour son ambiance unique.

Une rareté de Disney enfin accessible

L’annonce a surpris plus d’un abonné : Disney+ accueille désormais dans son catalogue l’intrigant La Foire des ténèbres. Depuis des années, cette adaptation du roman de Ray Bradbury, sortie en 1983, était absente aussi bien des supports physiques que des plateformes de streaming. Un fait étonnant, tant la promesse initiale de la plateforme était de réunir tout l’héritage cinématographique du groupe The Walt Disney Company. Pourtant, certaines œuvres emblématiques — on pense à Dick Tracy, à la version live-action de The Jungle Book (1994), ou au sulfureux Song of the South — manquaient toujours à l’appel. Désormais, une pièce manquante vient d’être révélée au grand public.

L’étrange carnaval qui fascine les générations

Mais qu’a donc ce film d’aussi particulier ? Au cœur de l’intrigue, deux jeunes garçons — Will Halloway et Jim Nightshade — voient leur paisible bourgade bouleversée par l’arrivée d’un mystérieux carnaval. La magie noire s’immisce peu à peu parmi les habitants, répondant aux désirs les plus profonds… mais toujours au prix fort. C’est ce point de vue juvénile et vulnérable qui donne au film toute sa force. Les plus jeunes y trouvent un miroir de leurs peurs tandis que les adultes s’attachent volontiers au personnage du père, Charles Halloway (incarné par le solide Jason Robards). Cet équilibre subtil entre innocence et maturité confère à l’œuvre une portée universelle.

Sombres merveilles et performance marquante

Difficile d’évoquer La Foire des ténèbres sans mentionner son atmosphère singulière : un mélange d’épouvante maîtrisée, taillée pour ne jamais dépasser la sensibilité de son public cible. Des scènes marquantes – araignées envahissantes ou menaces électriques saisissantes – impressionnent sans sombrer dans la violence gratuite. Impossible également d’ignorer la prestation hypnotique de Jonathan Pryce, glaçant en Monsieur Dark : il insuffle au personnage une intelligence cruelle et une tentation diabolique qui fascine.

Voici quelques éléments qui expliquent ce retour tant attendu :

Pionnier du genre dark fantasy familial chez Disney.

Mélange réussi entre effets spéciaux traditionnels et narration sombre.

Cultissime pour toute une génération.

L’avis critique et le charme intemporel

À sa sortie, le film n’avait guère brillé au box-office ; cependant, il n’avait pas laissé indifférent la critique américaine. Le réputé Roger Ebert, lui, saluait « C’est l’une des rares adaptations littéraires où le style du roman se retrouve à l’écran. » Avant d’ajouter : « C’est un film d’horreur élégant. » Aujourd’hui encore, il serait quasi impossible pour un studio majeur de produire une telle œuvre mêlant obscurité et candeur enfantine. Et c’est peut-être là que réside la magie intacte du film : être enfin (re)découvert sous un nouveau jour par toute une génération sur Disney+.