The Rock partage les leçons tirées de l’échec au box-office de Smashing Machine

Dwayne Johnson revient sur la performance mitigée de son dernier film, « Smashing Machine », au box-office. L’acteur partage les leçons tirées de cet accueil décevant et évoque ses réflexions pour l’avenir de sa carrière cinématographique.

Tl;dr Le film de Dwayne Johnson déçoit au box-office.

L’acteur retient surtout l’impact personnel du rôle.

La performance pourrait marquer la saison des récompenses.

Un accueil public mitigé pour une performance saluée

Malgré des critiques enthousiastes et un début prometteur lors des avant-premières, The Smashing Machine, dernier projet porté par Dwayne Johnson sous la houlette de A24, peine à convaincre le grand public. Le film n’a, pour l’heure, généré qu’un peu plus de 6 millions de dollars au box-office. Ce chiffre surprend, tant les attentes étaient élevées autour du retour de The Rock dans un registre dramatique, incarnant ici le combattant Mark Kerr. Plusieurs observateurs s’accordaient pourtant sur l’importance de ce rôle dans sa carrière.

Dwayne Johnson : introspection et gratitude face à l’échec commercial

Sur ses réseaux sociaux, l’acteur a tenu à remercier ses spectateurs. Il confie : « Du plus profond de mes os pleins de gratitude, merci à tous ceux qui ont vu The Smashing Machine. Dans notre univers de narration, on ne contrôle pas les résultats du box-office — mais ce que j’ai compris, c’est qu’on peut contrôler sa performance et son engagement à complètement disparaître dans un rôle. Et je courrai toujours vers cette opportunité. » Sans détour, Dwayne Johnson souligne ce que lui a apporté cette aventure artistique : une forme de transformation intérieure qui influencera sans doute la suite de sa trajectoire professionnelle.

Vers un nouveau tournant dans la carrière de The Rock ?

Alors que les blockbusters comme Fast & Furious 11, Jumanji 3 ou encore la version en prises de vue réelles de Vaiana attendent déjà l’acteur sur leurs plateaux, il laisse entendre qu’il souhaiterait revenir plus souvent vers des rôles exigeants sur le plan dramatique – à l’image du début de sa carrière. Certains y voient même le prélude à une nouvelle ère pour celui dont la popularité dépasse largement les frontières de Hollywood.

Parmi les atouts à mettre en avant malgré cet échec financier, citons :

L’accueil critique très positif du film et de son réalisateur Benny Safdie.

L’espoir d’une reconnaissance aux grandes cérémonies comme les Oscars.

L’espoir d’un Oscar malgré tout ?

Même si la fréquentation en salle ne suit pas, le film semble avoir insufflé un élan neuf à la carrière du comédien. Plusieurs critiques, dont celle du journaliste Kofi Outlaw, saluent cette prestation « digne des débuts où Johnson avait encore tout à prouver ». Si jamais une récompense majeure venait couronner son travail, ce serait là un hommage mérité au pari tenté avec The Smashing Machine. Les salles continuent pour leur part d’accueillir le film, tandis que fans et curieux débattent déjà d’un possible virage artistique pour l’ex-lutteur superstar.