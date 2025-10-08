James Gunn : la belle ambition derrière sa trilogie Les Gardiens de la Galaxie

James Gunn a guidé la saga des Gardiens de la Galaxie avec une intention touchante, insufflant à ces films une dimension humaine et émotionnelle. Derrière l’action et l’humour, le réalisateur poursuivait un objectif sincère tout au long de la trilogie.

Tl;dr James Gunn a voulu créer un « Star Wars » moderne.

Rocket Raccoon est devenu le cœur émotionnel de la saga.

Doutes initiaux de Gunn sur le projet Marvel Studios.

Un réalisateur d’abord sceptique

Lorsque James Gunn s’est vu proposer la réalisation des premiers « Gardiens de la Galaxie », l’enthousiasme n’était franchement pas au rendez-vous. En découvrant les intentions de Marvel Studios, il n’a pu s’empêcher de comparer le projet à une improbable rencontre entre Bugs Bunny et les Avengers. Pour lui, l’idée d’un raton laveur parlant semblait tout simplement incongrue : « Comment transformer un raton laveur en personnage crédible ? Je n’étais pas du tout convaincu, ni même sûr de vouloir accepter le poste », confie-t-il.

L’étincelle Rocket Raccoon

Pourtant, un détail a fini par le hanter : ce personnage de Rocket Raccoon, aussi insolent qu’improbable, recelait peut-être plus qu’une simple fantaisie numérique. En y réfléchissant dans un embouteillage – étrange circonstance qui aura pesé dans la balance –, Gunn réalise que derrière la facétie se cache une profonde solitude. Selon ses mots : « S’il existait vraiment, ce serait probablement la créature la plus triste de l’univers, totalement seule et perdue. » Ce point de vue change la donne et deviendra le socle du récit.

L’ambition d’un nouveau mythe galactique

En prenant les commandes du film, James Gunn ne vise rien de moins que sa propre version d’un mythe à la « Star Wars ». Il se rappelle son émerveillement enfantin devant les couvertures de magazines arborant C-3PO ou Chewbacca, et nourrit l’espoir d’offrir cette magie à une nouvelle génération : « Je voulais que des enfants ressentent pour Rocket et Groot ce que j’ai vécu pour Star Wars – cet émerveillement impérieux qui éclipse tout le reste. »

D’une bande d’outsiders à une saga culte

À rebours des conventions super-héroïques, ce sont bien ces personnages atypiques – un arbre loquace limité à trois mots et un raton laveur désabusé –, qui imposeront leur marque dans le paysage du Marvel Cinematic Universe. Difficile aujourd’hui d’imaginer quelqu’un d’autre que James Gunn pour orchestrer cette trilogie devenue culte. Le réalisateur aura su transformer ses doutes initiaux en une fresque spatiale pleine d’humanité, là où personne ne l’attendait.