Le tout premier rôle principal proposé à Denzel Washington était dans un film outrageusement raciste

Avant de devenir l'une des figures majeures du cinéma américain, Denzel Washington s'est vu proposer son tout premier grand rôle dans un film au scénario marqué par un racisme choquant, révélant les défis persistants auxquels font face les acteurs noirs à Hollywood.

Tl;dr Washington a refusé un rôle ouvertement raciste en 1986.

Il a sollicité les conseils de Sidney Poitier avant de trancher.

avant de trancher. Ce choix l’a mené à une carrière oscarisée.

Un début de carrière façonné par le discernement

Au milieu des années 1980, Denzel Washington, déjà remarqué pour son talent sur scène et à la télévision, était prêt à franchir une nouvelle étape. Après des passages remarqués dans « A Soldier’s Story » et « Power », il cherchait à décrocher enfin un premier rôle marquant au cinéma. Pourtant, l’offre qu’il reçoit alors surprend autant par sa promesse que par son intolérable teneur raciste. La proposition : jouer dans un film intitulé – de façon choquante – « The N**** They Couldn’t Kill ». L’acteur raconte avec franchise cette expérience dans une interview vidéo accordée au New York Times en 2010.

Face au racisme d’Hollywood : Washington se rebiffe

Confronté à un scénario qu’il qualifie lui-même d’« incroyablement raciste », Denzel Washington ne cache pas son indignation. Le film, censé être une satire, accumulait les stéréotypes et mettait en scène un personnage noir immortel qui subissait lynchage et exécution sans jamais mourir – une pseudo-comédie qui flirtait dangereusement avec les pires clichés. L’acteur se souvient avoir eu toutes les peines du monde à faire entendre raison aux directeurs de casting, oscillant entre ironie mordante et colère justifiée. Il ira jusqu’à comparer, non sans provocation, cette idée à celle de tourner en dérision l’exécution massive des Juifs pendant la Shoah, soulignant l’absurdité et la violence du projet.

L’influence déterminante de Sidney Poitier

Hésitant devant l’ampleur du cachet proposé – 600 000 dollars à l’époque –, Denzel Washington se tourne vers Sidney Poitier. Ce dernier ne donne aucune directive mais livre un conseil précieux : les premiers choix d’une carrière forgent durablement une réputation. Encouragé par cette sagesse, Washington refuse le rôle. Quelques mois plus tard, il incarne Steve Biko dans « Cry Freedom », décroche sa première nomination aux Oscars… puis triomphe dans « Glory » (Oscar du meilleur second rôle) et entame sa collaboration historique avec Spike Lee.

Bilan d’un choix décisif

Parmi ses collaborations majeures figurent notamment « Malcolm X » ou encore le futur remake signé Spike Lee prévu pour 2025. En rétrospective, la décision courageuse prise par Denzel Washington fut déterminante pour bâtir une carrière exemplaire, saluée par dix nominations aux Oscars et deux victoires. On peut dresser la liste suivante pour illustrer l’impact de ce choix :

S’éloigner des rôles dévalorisants a renforcé son image publique.

S’appuyer sur des mentors comme Poitier a guidé ses orientations.

La sélection minutieuse des projets s’est révélée payante sur le long terme.

Refuser la facilité pour privilégier l’intégrité artistique : voilà la marque d’une grande trajectoire hollywoodienne.