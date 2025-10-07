Marvel retire discrètement une date de sortie 2027, établissant un nouveau record dans le MCU

Marvel a discrètement retiré de son calendrier une date de sortie prévue en 2027, entraînant la plus longue période sans nouveau film du Marvel Cinematic Universe depuis le lancement de la franchise, un fait inédit pour les fans du studio.

Tl;dr La Phase 6 du MCU comptera seulement quatre films.

Disney privilégie désormais la qualité à la quantité.

Un retour de grandes stars annoncé pour « Doomsday ».

Changement de cap historique pour le MCU

Il y a encore quelques années, l’empire cinématographique bâti par Marvel Studios semblait indétrônable. Pourtant, un constat s’impose aujourd’hui : l’ère d’invincibilité du MCU s’effrite. Les chiffres parlent d’eux-mêmes : depuis la conclusion de la fameuse Saga de l’Infini, sept des dix plus faibles recettes du studio ont été enregistrées après Avengers: Endgame. Même tendance du côté des critiques, où les cinq films les moins bien notés sont sortis sur cette période.

L’effet « less is more » : une phase réduite mais ambitieuse

Dans ce contexte, la stratégie change radicalement. Plutôt que d’enchaîner les sorties, Disney opte pour un recentrage. La Phase 6 ne comprendra que quatre longs-métrages : The Fantastic Four: First Steps, Spider-Man: Brand New Day, Avengers: Doomsday, et enfin Avengers: Secret Wars. Un record de sobriété pour la franchise. À titre de comparaison :

Phase 3 : onze films

onze films Phase 6 : quatre films seulement

Ce ralentissement n’est pas anodin : alors qu’une cadence de trois sorties annuelles s’était imposée depuis 2017 (exception faite de 2024), le studio semble vouloir éviter la saturation du marché.

Séries Disney+ et retours très attendus

Ce choix ne signifie pas pour autant un désengagement. En parallèle des films, une multitude de projets voient le jour sur Disney+, tels que Daredevil: Born Again, Your Friendly Neighborhood Spider-Man, ou encore une nouvelle saison pour les célèbres mutants de X-Men ’97. Cette dynamique rappelle les Phases 4 et 5 côté séries, même si le studio entend limiter leur fréquence.

Surtout, la nostalgie joue à plein. Plusieurs figures historiques du MCU – à commencer par Robert Downey Jr. – reprendront leur rôle dans le très attendu « Avengers: Doomsday ». On évoque déjà une avalanche de caméos, potentiellement plus impressionnante encore que lors d’Infinity War. Des apparitions surprises pourraient inclure des acteurs emblématiques comme Tobey Maguire ou Hugh Jackman.

L’après « Secret Wars » : le pari du renouveau ?

La Phase 6 culminera avec un événement majeur : la sortie de « Avengers: Secret Wars », prévue pour décembre 2027. Ce film devrait marquer une forme de « reset » pour l’univers Marvel au cinéma, ouvrant ainsi la voie à de nouvelles directions créatives.

Reste à savoir si ce recentrage portera ses fruits auprès d’un public désormais moins acquis. Une chose est certaine : en privilégiant qualité et événements exceptionnels sur la quantité, Marvel tente ici un pari audacieux – peut-être nécessaire après tant d’années à dominer le box-office mondial.