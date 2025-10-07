Paramount+ diffuse le film d’action culte des années 80 avant la sortie de son préquel

Le catalogue de Paramount+ vient de s’enrichir d’un film d’action culte des années 1980, considéré comme un tournant du genre. Cette arrivée précède la sortie très attendue de son nouveau préquel, actuellement en préparation.

Tl;dr « First Blood » disponible sur Paramount+ depuis le 1ᵉʳ octobre.

Le film explore le traumatisme des vétérans du Vietnam.

Sylvester Stallone livre l’une de ses performances les plus saluées.

L’ombre du héros : « First Blood » fait son retour

Depuis le 1ᵉʳ octobre, les abonnés de la plateforme Paramount+ peuvent (re)découvrir l’inoubliable « First Blood », sorti en 1982. Ce film ne se contente pas d’être une simple pierre angulaire du genre : il marque un tournant dans la carrière de Sylvester Stallone, qui quitte alors les gants du boxeur pour endosser le rôle de John Rambo, vétéran du Vietnam hanté par ses souvenirs.

L’action, oui… mais bien plus encore

Si l’on pense spontanément à des explosions et à des courses-poursuites effrénées quand on évoque les films d’action des années 80 – décennie qui a vu naître des classiques comme « Die Hard » ou « Lethal Weapon » –, « First Blood » va nettement au-delà de la recette habituelle. Le récit prend racine dans une petite ville de l’État de Washington, où Rambo se heurte à un shérif local suspicieux, interprété par le regretté Brian Dennehy. Arrêté et maltraité sans raison valable, l’ancien Béret Vert plonge malgré lui dans une traque implacable orchestrée par ceux censés protéger.

Ce qui frappe surtout dans « First Blood », c’est sa capacité à mettre en lumière la détresse psychologique et sociale des vétérans à leur retour. Le film décortique sans concession le syndrome post-traumatique (PTSD) vécu par Rambo – dernier survivant de son unité –, dont la souffrance s’exprime autant dans les flashbacks que dans son incompréhension face à l’hostilité générale. Un aspect souvent méconnu, reléguant parfois ce long-métrage au rang d’action pure alors qu’il propose un regard critique sur l’Amérique d’après-Vietnam.

Un héritage durable et une franchise tentaculaire

Il n’est donc pas étonnant que cette œuvre ait engendré une véritable franchise : quatre suites au cinéma, une série animée, des romans, des jeux vidéo et même une adaptation en bande dessinée. D’ailleurs, un projet de préquel intitulé « John Rambo », avec Noah Centineo, serait actuellement en préparation.

Pour ceux qui souhaitent revisiter ce monument ou découvrir les nuances insoupçonnées du personnage, il suffit désormais d’un clic sur Paramount+. Une invitation à reconsidérer le mythe Rambo, bien loin du simple archétype musclé que l’on croit connaître.