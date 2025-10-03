Paramount renouvelle une série télé culte, signée par son créateur le plus salué

La chaîne Paramount a confirmé le renouvellement d’une de ses séries télévisées les plus saluées par la critique. Ce succès, créé par une figure emblématique du petit écran, bénéficiera donc prochainement d’une nouvelle saison attendue par les fans.

Tl;dr Saison 3 de Lioness confirmée pour 2026.

confirmée pour 2026. Zoe Saldaña et Nicole Kidman reviennent malgré des emplois du temps chargés.

et reviennent malgré des emplois du temps chargés. Production ralentie par négociations contractuelles et tournages concurrents.

Un retour très attendu pour « Lioness »

Après avoir fait patienter ses fidèles admirateurs durant près d’un an, la série Lioness, pilotée par le créateur à succès Taylor Sheridan, s’apprête enfin à revenir avec une troisième saison officialisée. Si l’attente s’est révélée longue depuis la diffusion du dernier épisode de la saison 2 il y a déjà dix mois, certains indices laissent penser que le nouveau chapitre pourrait arriver plus vite qu’espéré, sans toutefois qu’une date ferme ne soit avancée.

Des têtes d’affiche sollicitées sur tous les fronts

La principale explication de ce délai réside dans l’emploi du temps particulièrement chargé de ses deux stars : Zoe Saldaña et Nicole Kidman. Toutes deux occupent non seulement les premiers rôles à l’écran mais assurent également la production exécutive. Récemment, Saldaña a prêté sa voix au film Pixar Elio, tout en enchaînant la promotion pour le film remarqué Emilia Pérez. Elle est aussi attendue dans le prochain volet d’Avatar: Fire and Ash, une franchise qui lui accapare beaucoup d’énergie lors des tournées presse.

De son côté, Kidman n’a guère été moins active. L’année 2024 fut marquée par plusieurs projets dont A Family Affair, Babygirl, et le film d’animation Spellbound. Pour 2025, elle ne sera visible que dans un unique long-métrage sur Prime Video, intitulé Holland, mais elle vient également de clore le tournage très attendu de Practical Magic 2, entourée notamment de Sandra Bullock et Dianne Wiest.

Négociations et perspectives de casting pour la suite

Outre ces calendriers serrés, une question contractuelle a aussi freiné la relance de la production. Si Saldaña était engagée dès l’origine pour trois saisons, Kidman n’avait signé initialement que pour deux – un nouvel accord avec Paramount+ a donc été nécessaire. Toutes deux ont confirmé leur participation à cette troisième saison. Toutefois, l’incertitude plane encore sur la présence de figures telles que Morgan Freeman, Michael Kelly (The Penguin) ou Genesis Rodriguez, remarquée lors de la précédente salve d’épisodes.

Alors que les équipes de Sheridan multiplient les séries à succès – citons notamment les rythmes impressionnants observés sur les récentes saisons de Landman ou de Tulsa King, où moins de sept mois séparent souvent le tournage de la diffusion – il semble réaliste d’espérer découvrir cette nouvelle saison entre le deuxième et le troisième trimestre 2026. Si l’on se fie à ce tempo soutenu, l’attente ne devrait plus durer très longtemps…