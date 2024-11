Morgan Freeman dévoile ses trois motivations pour rejoindre la saison 2 de Lioness

Découvrez les 3 raisons surprenantes qui ont poussé Morgan Freeman à rejoindre la saison 2 de Lioness !

Tl;dr Morgan Freeman rejoint le casting de Lioness saison 2.

Il évoque trois raisons pour son implication dans la série.

La présence de Freeman promet de donner plus d’intensité à la série.

Morgan Freeman et Lioness

L’illustre acteur Morgan Freeman a récemment dévoilé les trois raisons qui l’ont poussé à rejoindre le casting de la saison 2 de Lioness, la série d’espionnage de Paramount+. Créée par Taylor Sheridan de Yellowstone, la série met en scène un programme fictif de la CIA entraînant des femmes à infiltrer des organisations terroristes.

Les raisons de son engagement

Dans une interview avec Collider, Freeman a partagé ce qui l’a attiré vers ce rôle, soulignant trois facteurs clés. D’abord, le fait de travailler sur un projet de Taylor Sheridan. Ensuite, la distribution incroyable avec laquelle il travaille, notamment Zoe Saldaña, Nicole Kidman, Michael et Bruce. Enfin, comme il le dit lui-même avec humour, il est payé pour le faire.

Les enjeux de la saison 2

La saison 2 de Lioness promet d’explorer plus profondément les tensions entre le programme et l’État, avec Freeman désormais membre régulier du casting. Son personnage, le Secrétaire d’État Edwin Mullins, sera plus étroitement impliqué dans les missions de Lioness, suggérant une saison remplie de débats intenses, de jeux de pouvoir complexes et de nouveaux dilemmes moraux.