La saison 2 de Lioness a une date de sortie

La série télévisée Lioness de la plateforme de streaming Paramount+ va revenir avec une deuxième saison en octobre prochain avec Zoe Saldaña, Laysla De Oliveira, Genesis Rodriguez, Michael Kelly, Morgan Freeman et Nicole Kidman.

Tl;dr Paramount+ prépare l’arrivée de la saison 2 de Lioness.

La saison 2 de Lioness sera lancée le 27 octobre 2024 avec deux épisodes.

Des modifications sont prévues par rapport à la première saison.

Un nouveau personnage, Josie, s’ajoutera à l’équipe.

Le retour de Lioness

Les fans de la série à succès de Paramount+, Lioness, peuvent se réjouir : la date de sortie de la deuxième saison a été confirmée. Cette série, créée par Taylor Sheridan, met en scène Zoe Saldaña en tant que Joe, une opératrice de la CIA, et Nicole Kidman dans le rôle de sa supérieure, Kaitlyn Meade. Ensemble, elles dirigent une équipe spécialisée qui envoie des agents féminins en profondeur derrière les lignes ennemies.

Paramount+ has set Sunday, October 27 for the Season 2 premiere of Taylor Sheridan’s ‘Lioness.’ Here’s some first-look images of Zoe Saldaña and Nicole Kidman. More details here: https://t.co/sslqbA2ja6 pic.twitter.com/9qkEfEPbCs — Deadline (@DEADLINE) August 28, 2024

La saison 2 en préparation

Après une première saison couronnée de succès, le tournage de la saison 2 de Lioness a commencé plus tôt cette année. Selon Deadline, elle sera diffusée à partir du 27 octobre 2024. La première de la saison comprendra les deux premiers épisodes, les suivants étant ensuite diffusés chaque semaine.

Qu’attendre de cette nouvelle saison ?

La saison 2 verra l’équipe de la CIA intensifier sa lutte contre le terrorisme. Joe, Kaitlyn et Byron, joué par Michael Kelly, recruteront une nouvelle opératrice Lioness pour infiltrer une menace jusqu’alors inconnue. Sous la pression croissante, Joe devra faire face aux sacrifices personnels qu’elle a consentis en tant que leader du programme Lioness.

Des changements en perspective

Dans la première saison de Lioness, une grande partie de l’action impliquait Cruz Manuelos, interprétée par Laysla De Oliveira. Cependant, il semblerait que ce personnage ne fasse pas partie de la nouvelle saison. À sa place, une nouvelle recrue, Josie, jouée par Genesis Rodriguez, fera son apparition. Ce changement pourrait être le reflet de la continuité de la série si elle est renouvelée pour une troisième saison et au-delà.

De plus, Morgan Freeman devrait jouer un rôle plus important dans la saison 2 en tant que secrétaire d’État Mullins. Cela suggère que le programme Lioness pourrait faire face à davantage de pressions externes et que la bureaucratie pourrait jouer un rôle plus important dans les nouveaux épisodes.