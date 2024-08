« Red 3 » : Un retour de Bruce Willis est-il envisageable ?

Le film d'action "Red" de 2010, avec Bruce Willis, n'a pas vu son troisième volet sortir malgré des rumeurs.

Le développement de Red 3 a été annoncé en 2013, avant même la sortie de Red 2.

Une série TV Red a été envisagée en 2015, avec une approche plus réaliste.

Bruce Willis a pris sa retraite d’acteur, rendant improbable la réalisation de Red 3.

L’absence inattendue de Red 3

Le thriller d’action de 2010, Red, adapté de la série de bandes dessinées de Warren Ellis et Cully Hamner, a connu un succès suffisant pour justifier une suite. Cependant, malgré les rumeurs, Red 3 n’a jamais vu le jour. L’œuvre a mis en lumière des acteurs de renom tels que Bruce Willis, Helen Mirren, Morgan Freeman et John Malkovich, tous interprétant des espions vieillissants contraints de reprendre du service lorsque leur propre organisation a tenté de les éliminer.

Annonce anticipée de Red 3

En 2013, avant même la sortie de Red 2, Summit a annoncé le développement de Red 3. Les frères Jon et Erich Hoeber ont été engagés pour écrire le scénario du troisième volet, avec une production envisagée pour 2014. L’annonce a été faite en se basant sur de hauts scores de tests d’audience.

Un projet de série télévisée

Après l’accueil critique et financier mitigé de Red 2, les frères Hoeber ont commencé à développer une série télévisée Red en 2015. Toutefois, l’identité des acteurs de la série potentielle n’a jamais été confirmée. Bien que les films aient eu une tonalité d’action comique, la série envisagée aurait présenté un univers plus réaliste et authentique.

Les raisons de l’abandon de Red 3

Red 3 n’a pas fait l’objet de nouvelles depuis son annonce initiale en 2013. Le deuxième film a vu sa note sur Rotten Tomatoes chuter de 72% à 45%, et a rapporté 45 millions de dollars de moins au box-office, montrant un rendement décroissant. De plus, Bruce Willis, la star principale de la série, a pris sa retraite d’acteur, rendant quasiment impossible la réalisation du troisième volet.