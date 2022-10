Bruce Willis apparaîtra via un deepfake dans ses futurs projets de film

Bruce Willis cède les droits de son visage à une société de deepfake. L'acteur pourra donc apparaître dans de futurs projets.

Bruce Willis a peut-être pris sa retraite d’acteur suite à son diagnostic d’aphasie, mais une version de lui pourra vivre dans de futurs projets. L’année dernière, le “jumeau numérique” de l’acteur est apparu dans une publicité pour un télécom russe créée par une société du nom de Deepcake. Aujourd’hui, selon le site de l’entreprise et The Telegraph, on apprend que Bruce Willis a vendu ses droits pour de futurs films, publicités et autres projets à Deepcake.

Bruce Willis cède les droits de son visage à une société de deepfake

Les ingénieurs ont créé le double numérique à partir de Die Hard et Le Cinquième Élément, lorsque Bruce Willis avait 32 et 42 ans, respectivement. Maintenant que le double est sur la plateforme d’intelligence artificielle de l’entreprise, il sera possible de faire apparaître le visage de l’acteur très rapidement sur d’autres projets. Ceci étant dit, c’est Bruce Willis qui décidera ou non d’apparaître dans le moindre projet.

Dans la publicité pour Megafon, le visage de Bruce Willis avait pris la place de celui de l’acteur Konstantin Solovyov. “J’ai aimé la précision de mon personnage. C’est une bonne opportunité pour moi de remonter dans le temps”, déclarait l’acteur américain dans un communiqué sur Deepcake. “Avec les avancées des technologies modernes, je pourrais communiquer, travailler et participer au tournage, même depuis un autre continent. C’est une expérience nouvelle et intéressante pour moi, et je suis très reconnaissant envers mon équipe.”

L’acteur pourra donc apparaître dans de futurs projets

En mars dernier, la famille de Bruce Willis annonçait qu’il prenait sa retraite à cause d’un diagnostic d’aphasie, une maladie qui rend difficile la communication et la compréhension. Ces dernières années, l’Américain de 67 ans était apparu dans plusieurs projets alors que son état cognitif semblait déjà préoccupant.

Des acteurs sont déjà apparus en tant que versions numériques d’eux-mêmes, comme pour le jeune Mark Hamill dans Le Livre de Boba Fett. Des versions numériques de Carrie Fisher et Peter Cushing sont aussi apparues dans Stars Wars : Rogue One, et ce, alors que les deux acteurs étaient décédés. James Earl Jones a récemment vendu le droit de recréer sa voix via l’intelligence artificielle à Disney, lui permettant de prendre sa retraite.

Cette pratique est très controversée. Les deepfakes varient énormément en termes de qualité, mais nombreux sont ceux à y voir quelque chose de très, trop ?, étrange, avec des personnages qui ne semblent pas parfaitement réels. Se pose aussi la question des droits, dans la mesure où les acteurs décédés ne peuvent pas refuser des rôles à titre posthume, même si la famille ou les ayant-droits approuvent.