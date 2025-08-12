Rambo revient : un préquel avec Noah Centineo dans la peau du jeune héros

Le film racontera les origines du soldat mythique, avec la lourde tâche de moderniser une franchise vieillissante.

Tl;dr Un préquel de John Rambo est confirmé, avec Noah Centineo dans le rôle du jeune héros et Jalmari Helander à la réalisation.

L’intrigue devrait raconter les origines du personnage, probablement durant la guerre du Vietnam, avec le défi de trouver la bonne tonalité entre réalisme et blockbuster.

Malgré une équipe créative solide, la franchise doit convaincre un public exigeant et éviter de paraître comme une simple exploitation nostalgique.

Un nouveau souffle pour Rambo

L’information circulait depuis quelque temps, elle est désormais confirmée : un préquel consacré à John Rambo est bel et bien en préparation. Cette fois, c’est Noah Centineo, révélé par Netflix grâce au succès de To All the Boys I’ve Loved Before, qui prêtera ses traits à la version juvénile du héros musclé jadis incarné par Sylvester Stallone. Un passage de flambeau attendu, tant Hollywood rechigne à laisser s’éteindre ses sagas les plus lucratives.

Une ambition affichée autour d’une nouvelle équipe créative

Derrière la caméra, le projet — pour l’instant intitulé sobrement John Rambo — réunira des talents déjà bien identifiés. Le Finlandais Jalmari Helander, salué récemment pour son film Sisu, thriller de guerre féroce applaudi par la critique, prendra les commandes. Pour mémoire, Sisu a propulsé Helander sur la scène internationale grâce à une mise en scène nerveuse et un traitement original du conflit mondial. Le scénario a été confié à Rory Haines et Sohrab Noshirvani, connus notamment pour leur travail sur Black Adam chez DC.

Dilemmes narratifs et héritage délicat

Reste à savoir si cette formule séduira un public désormais plus exigeant face aux récits militaristes. Le préquel s’annonce comme une véritable « origin story » de Rambo, probablement située lors de la guerre du Vietnam — sauf surprise scénaristique façon modernisation, à l’image de certains reboots contemporains. Or, aborder ce pan de l’histoire américaine avec toute la complexité que cela implique n’est pas chose aisée pour une franchise qui a souvent flirté avec le fantasme guerrier.

Dans le détail, il faut rappeler que :

First Blood, le premier opus sorti en 1982, offrait une lecture nuancée du traumatisme des vétérans américains, tandis que ses suites ont souvent sombré dans une glorification plus appuyée de la violence.

La question demeure donc : quelle tonalité ce nouvel épisode adoptera-t-il ? Entre hommage anti-héros et volonté de coller aux codes actuels du blockbuster, l’équilibre sera délicat à trouver.

Avenir incertain pour une franchise vieillissante

Enfin, impossible d’ignorer le contexte économique pesant sur le retour de Rambo. Les derniers volets ont connu un succès mitigé au box-office. Malgré un réalisateur inspiré et un acteur montante comme Centineo, l’enjeu consiste surtout à éviter que cette résurrection ne se résume qu’à une tentative désespérée d’exploiter les restes d’une gloire passée. Pour l’instant, tout reste suspendu au traitement réservé à cet héritage cinématographique singulier.