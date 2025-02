Ces films incontournables pour les fans de Rambo

Si vous êtes un fan inconditionnel de la franchise Rambo, découvrez cinq films à ne pas manquer pour plonger davantage dans l'univers de ce héros d'action emblématique.

Tl;dr Des films d’action classiques moins connus mais excellents à découvrir.

Des films mettant en vedette Sylvester Stallone et Arnold Schwarzenegger.

Des films d’action qui s’associent bien avec la saga Rambo.

Des trésors cachés du cinéma d’action

En tant qu’amateurs de films d’action, nous sommes tous familiers avec les classiques de la saga Rambo, Die Hard et The Terminator. Cependant, il existe d’autres pépites d’action moins connues qui méritent notre attention.

Des films d’action moins célèbres mais tout aussi captivants

Cobra, un film d’action financièrement réussi du Cannon Group, présente une vision plus sombre de ce que devait être le classique d’Eddie Murphy, Beverly Hills Cop. Il s’agit de l’histoire ultra-violente du lieutenant de la LAPD, Marion “Cobra” Cobretti, qui se trouve dans la ligne de mire d’un culte de meurtriers sadiques.

Arnold Schwarzenegger, bien que connu pour Conan the Barbarian et The Terminator, a véritablement brillé en tant que héros d’action dans le film Commando. Il s’agit d’un film plein de répliques mémorables qui présente un personnage quasiment invincible, à l’instar de Rambo.

Quand Stallone et Schwarzenegger éclipsent le casting

Dans le film The Expendables 2, Sylvester Stallone et ses co-stars, parmi lesquels Jean-Claude Van Damme, offrent une action sans retenue. Stallone, bien qu’il soit le personnage principal, laisse plus de place à ses co-stars pour développer leurs personnages, même s’ils restent des caricatures.

Quand les héros d’action se réinventent

Liam Neeson, déjà une star avant la sortie de Taken, a vu sa carrière prendre un nouveau tournant avec ce film d’action. Comme John Rambo l’a fait pour la carrière de Stallone, Taken a lancé une série de films d’action solo pour Neeson, où il joue le rôle d’un homme détruisant tout sur son passage.

Enfin, Homefront, initialement conçu par Stallone comme le quatrième film de la saga Rambo, est devenu un film d’action parfait pour Jason Statham. Ces films, bien que moins connus, sont d’excellents compléments à un marathon de films Rambo.