James Cameron s’est efforcé de surpasser un film de science-fiction spécifique avec Terminator

Le cauchemar qui a donné naissance à « The Terminator »

Le cinéma de science-fiction a connu un jalon majeur en 1984 avec la sortie de « The Terminator », une œuvre de James Cameron. Ce film, qui a acquis une aura mythique dans l’histoire du cinéma, est né d’un cauchemar de Cameron : l’image devenu célèbre d’un Terminator exosquelette en chrome émergeant d’un feu. Une vision qui a donné vie à un concept fondamental de la science-fiction : un robot tueur envoyé dans le passé pour empêcher une guerre future.

Une ambition personnelle : surpasser « Westworld »

Au départ, Cameron, qui cherchait à s’assurer une carrière pérenne en tant que réalisateur, avait une ambition précise : faire mieux que « Westworld », le film de 1973 où Yul Brynner incarne un robot tueur. Selon lui, le Terminator d’Arnold Schwarzenegger a largement dépassé cette référence. « Mon grand espoir était de faire mieux que Yul Brynner dans ‘Westworld’, et nous avons dépassé cette marque de miles avec Arnold », a-t-il déclaré.

Un Terminator initialement différent

À l’origine, le rôle du Terminator était prévu pour un acteur plus petit, afin d’incarner un infiltrateur capable de passer inaperçu dans la société. Cette idée a été ressuscitée pour la série Netflix « Terminator Zero ». Cependant, la rencontre de Cameron avec Schwarzenegger a bouleversé cette vision initiale. Si l’acteur Lance Henriksen, initialement attaché au projet, avait obtenu le rôle, « The Terminator » n’aurait peut-être pas été le classique de science-fiction que nous connaissons aujourd’hui et Cameron n’aurait peut-être jamais eu l’occasion de surpasser Yul Brynner.