La star de Carry-On donne son avis quant à une suite après l’énorme succès sur Netflix

L'acteur principal de Carry-On donne son avis sur une éventuelle suite après l'immense succès du film sur Netflix.

Tl;dr Carry-On, un thriller d’action de Noël sur Netflix, connaît un grand succès.

Les fans spéculent sur une suite potentielle, l’acteur principal Taron Egerton est favorable.

Le film a reçu d’excellentes critiques et pourrait devenir une franchise pour Netflix.

Le succès fulgurant de Carry-On

Considéré comme l’un des films les plus regardés de Netflix, le thriller d’action de Noël Carry-On a fait l’effet d’une bombe. Depuis sa sortie le 13 décembre, ce long-métrage a non seulement réalisé l’ouverture la plus importante pour un film Netflix cette année, mais il a également suscité un engouement sans précédent auprès des fans, avivant les rumeurs d’une suite potentielle. Attention aux spoilers pour ceux qui n’ont pas encore vu Carry-On!

Une suite pour Carry-On?

L’acteur principal du film, Taron Egerton, qui incarne le protagoniste Ethan, s’est exprimé sur cette éventualité. Dans une interview accordée à Today, il a déclaré qu’une suite serait une discussion « très intéressante » si c’est ce que le public souhaite. Cependant, pour qu’il donne son accord, l’intrigue doit être convaincante. Carry-On s’inspire clairement des films de Bruce Willis, notamment Die Hard, qui est devenu une franchise à succès.

Retour sur l’intrigue de Carry-On

Le film se termine avec Ethan parvenant à déjouer le complot du mystérieux voyageur (Jason Bateman). Le travail impressionnant d’Ethan attire l’attention de l’officier de police du LAPD, Elena Cole (Danielle Deadwyler), qui lui propose de rejoindre son équipe. Cette fin laisse présager une suite potentielle.

La critique acclame Carry-On

Le film a reçu un score impressionnant de 88% de la part des critiques sur Rotten Tomatoes et a été salué pour son rythme haletant du début à la fin. Bien qu’aucune confirmation n’ait été faite quant à une suite, il est à noter que le réalisateur, Jaume Collet-Serra, a déjà réalisé plusieurs films d’action-thriller qui n’ont pas eu de suite, comme Unknown, Non-Stop, et Run All Night.

Netflix et les suites de films

Netflix a toujours eu une préférence pour les suites de ses productions, surtout lorsqu’elles sont bien accueillies par le public. Puisque Carry-On est déjà un succès incontestable en 2024, il est fort probable que des idées de suite soient déjà à l’étude. Une suite serait l’occasion de voir comment Ethan gère une nouvelle mission, cette fois en tant que père d’un nouveau-né, tout en gérant des situations à haute pression. Carry-On pourrait-il devenir le nouveau Die Hard ? Ce ne serait pas une mauvaise idée et cela pourrait permettre à Netflix de posséder sa propre franchise d’action.

Carry-On est actuellement disponible en streaming sur Netflix.