Pourquoi Taken 4 avec Liam Neeson n’a jamais vu le jour ?

Malgré le succès des trois premiers films, Taken 4 n’a jamais été réalisé principalement en raison de la lassitude de Liam Neeson, qui souhaitait clore le chapitre de Bryan Mills.

Une lassitude chez Liam Neeson

Liam Neeson, qui incarne le célèbre Bryan Mills, a exprimé à plusieurs reprises son désir de passer à autre chose après Taken 3. L’acteur, alors âgé de 62 ans lors de la sortie du troisième volet en 2014, a reconnu que le rôle physique et intense de Mills devenait de plus en plus difficile à incarner. Bien que Liam Neeson soit toujours capable de jouer des rôles d’action, la répétition des mêmes scènes de combat et de poursuites épuisantes a fini par peser sur lui.

La redondance du scénario

La franchise Taken repose sur un concept simple mais efficace : Bryan Mills doit sauver un membre de sa famille en danger, généralement kidnappé. Cependant, après trois films construits sur ce schéma, il devenait de plus en plus difficile de renouveler l’intrigue sans tomber dans la redondance. Les scénaristes ont reconnu que trouver un nouveau récit captivant tout en restant fidèle à l’essence de la série était un défi presque insurmontable.

Une évolution du genre d’action

Depuis la sortie de Taken 3, le genre de l’action a évolué. De nouvelles franchises, comme John Wick ou Mad Max: Fury Road, ont redéfini les attentes du public en matière de films d’action, mettant l’accent sur des scènes de combat innovantes et des visuels spectaculaires. Dans ce contexte, un quatrième Taken risquait de paraître dépassé, avec un style d’action moins dynamique et une intrigue plus prévisible. Les producteurs de la franchise ont donc préféré ne pas prendre ce risque.

Un adieu en beauté avec Taken 3

Enfin, Taken 3 a permis à la franchise de se terminer sur une note satisfaisante. Contrairement à Taken 2, qui avait reçu des critiques plus mitigées, le troisième film a su clore l’histoire de Bryan Mills de manière cohérente, avec une fin qui ne laissait pas forcément de place à une suite. Le film a réussi à maintenir l’essence de la franchise tout en offrant une conclusion appropriée à l’arc narratif du personnage principal.