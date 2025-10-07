Channing Tatum se démarque : son avis inattendu sur Deadpool & Wolverine

Channing Tatum a récemment partagé son point de vue inattendu sur le film très attendu « Deadpool & Wolverine », exprimant un certain détachement vis-à-vis du projet, malgré l’enthousiasme général qui entoure la collaboration entre ces deux personnages emblématiques.

Tl;dr Channing Tatum incarne enfin Gambit dans Deadpool & Wolverine.

Tatum reste humble malgré l’engouement des fans.

Retour confirmé pour Avengers: Doomsday en 2026.

Le triomphe de Deadpool & Wolverine et la résurgence de Gambit

Difficile d’ignorer le succès planétaire de Deadpool & Wolverine, qui s’est imposé comme le film classé R le plus rentable de l’histoire. Un exploit salué à la fois par les critiques et les amateurs du genre, notamment grâce à son audace méta et ses clins d’œil appuyés à tout un pan de l’univers Marvel hors MCU. Parmi les retours marquants, celui de Hugh Jackman en Wolverine, mais aussi la présence d’Elektra (Jennifer Garner) ou encore d’X-23 (Dafne Keen). Pourtant, c’est bien la brève apparition de Channing Tatum en Gambit qui a déchaîné les passions.

Tatum, entre modestie et attentes des fans

Alors qu’il faisait la promotion de son nouveau film Roofman, l’acteur s’est prêté au jeu des questions sur le plateau désormais culte de Hot Ones. Fidèle à lui-même, il n’a pas hésité à qualifier son rôle dans la romance « Dear John » de « générique ». Mais c’est lorsqu’on évoque sa prestation dans le Marvel Cinematic Universe que sa franchise surprend : « J’y ai été deux secondes, je n’ai pas vraiment l’impression d’en faire partie. » Un recul étonnant alors même que cette incarnation du mutant cajun était attendue depuis des années par une armée de fans, frustrés par l’abandon du projet initial lors du rachat de Fox par Disney.

L’industrie du cinéma bousculée selon Tatum

Au fil de l’entretien, Tatum livre un regard lucide sur l’état actuel du septième art. Selon lui, la prolifération des plateformes bouleverse les priorités : trop souvent, l’appât du gain prend le dessus sur la qualité narrative. Il explique ainsi : « C’est devenu un pipeline confus où on a parfois intérêt à faire des films moyens pour être payé, plutôt qu’à créer quelque chose qui compte vraiment pour le public… Mais j’ai confiance dans cette disruption. Ça devait changer. » En creux, une aspiration tenace à remettre l’exigence au centre.

L’avenir du mutant cajun chez Marvel Studios

Loin d’être cantonné à une apparition fugace, Tatum en Gambit est déjà assuré de revenir dans l’événement attendu : Avengers: Doomsday, prévu pour décembre 2026. Les studios misent manifestement sur lui pour étoffer leur saga multiverselle aux côtés des figures historiques issues de la période Fox. Pour les fans impatients, voici ce qu’ils espèrent retrouver chez ce Gambit nouvelle génération :

L’alchimie avec les anciens X-Men du grand écran.

L’approfondissement d’un personnage longtemps fantasmé.

L’énergie singulière que Tatum semble prêt à lui insuffler.

Entre espoirs et ambitions affichées, une chose est sûre : le mutant aux cartes est désormais pleinement distribué dans la grande partie Marvel qui s’annonce.