Une star de Marvel évoque le retour de Deadpool et Wolverine dans Avengers: Doomsday

L’un des acteurs phares de l’univers Marvel a récemment partagé de nouvelles informations concernant la réunion très attendue de Deadpool et Wolverine dans le prochain film Avengers: Doomsday, ravivant ainsi l’enthousiasme des fans autour de ce projet événement.

Une distribution encore floue pour « Avengers: Doomsday »

Alors que la machine Marvel semble tourner à plein régime, une question taraude les fans : reverra-t-on X-23, incarnée par Dafne Keen, dans le très attendu Avengers: Doomsday ? Si l’univers cinématographique Marvel est réputé pour ses castings XXL et ses rebondissements de dernière minute, la situation actuelle autour du prochain film événement laisse planer un voile d’incertitude.

Dafne Keen : « Je n’en ai vraiment aucune idée… »

Interrogée par Screen Rant lors du FAN EXPO Canada, Dafne Keen s’est montrée particulièrement honnête sur son avenir au sein du MCU. « Je n’en ai vraiment aucune idée, je vous jure… À l’heure qu’il est, je ne sais absolument rien. Je n’ai rien entendu. » Ces propos reflètent l’opacité qui entoure actuellement la production de Doomsday. Rien ne dit que la comédienne, dont le personnage avait déjà marqué les esprits dans Logan puis récemment dans Deadpool & Wolverine, sera rappelée.

L’équipe des super-héros et le rôle incertain de Deadpool

Dans ce contexte mouvant, des rumeurs persistantes évoquent néanmoins le retour de Ryan Reynolds en tant que Deadpool. Toutefois, il ne rejoindrait pas officiellement les rangs des Avengers mais formerait sa propre équipe face à la menace multiverselle incarnée par Doctor Doom. Ce choix scénaristique pourrait ouvrir la voie à une nouvelle collaboration avec X-23, d’autant plus que leur dynamique avait séduit dans le dernier volet. Parmi les points soulevés par plusieurs sources proches du projet :

Doomsday compterait déjà près de 27 acteurs confirmés.

compterait déjà près de 27 acteurs confirmés. Certaines scènes resteraient à tourner, faute de scénario bouclé.

L’ajout in extremis de nouveaux personnages serait possible.

Cette gestion au fil de l’eau complique toute anticipation sur la présence ou non de certains héros – ou héroïnes – à l’écran.

X-23 : un avenir ouvert entre Doomsday et le reboot des X-Men ?

Si la participation de Keen à « Doomsday » demeure suspendue à un éventuel appel, nombreux sont ceux qui espèrent voir X-23 poursuivre sa route dans l’univers Marvel. Faute d’une place dans le casting final du prochain Avengers, le futur reboot des X-Men, toujours très attendu, pourrait être l’occasion idéale d’explorer davantage ce personnage populaire auprès des fans. Difficile pour Marvel d’ignorer un tel potentiel alors que la franchise amorce un nouveau chapitre aux multiples inconnues.