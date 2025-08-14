Un acteur d’Avengers: Doomsday divulgue malgré lui une évolution clé des X-Men au MCU

La prochaine sortie d’Avengers: Doomsday a laissé filtrer une information inattendue : un nouvel atout de taille serait accordé aux X-Men dans l’univers cinématographique Marvel, promettant d’importants changements pour les futurs films du MCU.

Tl;dr Robert Downey Jr. incarne Doctor Doom dans le MCU.

Retour d’acteurs cultes des premiers X-Men.

Nouveaux costumes fidèles aux comics pour les mutants.

La sortie très attendue de Avengers: Doomsday, annoncée pour le 18 décembre 2026, fait déjà couler beaucoup d’encre. L’attention se porte bien sûr sur le retour spectaculaire de Robert Downey Jr.. Mais cette fois, l’acteur oscarisé délaissera l’armure d’Iron Man pour enfiler la cape du redoutable Doctor Doom, marquant ainsi une première depuis 2015 où ce personnage n’avait pas été vu sur grand écran.

Dans son sillage, plusieurs visages familiers issus de la saga originale des X-Men, produite à l’époque par Fox, feront leur apparition. On retrouvera notamment Patrick Stewart, Ian McKellan, Kelsey Grammer et James Marsden. De quoi enthousiasmer les nostalgiques, mais aussi ouvrir la voie à un nouveau souffle pour ces super-héros.

Nouveaux horizons pour Nightcrawler et ses compagnons mutants

Moins médiatisé, mais tout aussi attendu : le retour de Nightcrawler. Interprété par Alan Cumming, ce mutant acrobatique avait marqué les esprits dans « X2 », avant de disparaître des écrans. Aujourd’hui, l’acteur multiplie les déclarations enthousiastes à l’idée de reprendre son rôle dans le MCU. Récemment, il a même partagé sur les réseaux sociaux une photo intrigante — celle d’une boîte décorée d’images du personnage, laissant entrevoir un possible changement d’apparence.

Selon certains indices glanés en coulisses, le nouveau look de Nightcrawler pourrait enfin rendre hommage à ses origines graphiques. Un clin d’œil apprécié des fans qui ont longtemps regretté que la franchise initiale fasse l’impasse sur les tenues colorées emblématiques.

L’évolution vestimentaire des X-Men : vers la fidélité aux comics ?

Pendant des années, les premières adaptations signées Fox avaient opté pour des costumes sobres, allant jusqu’à ironiser sur le fameux « spandex jaune » dans une réplique devenue culte. Pourtant, la tendance semble s’inverser sous l’égide du MCU : adieu cuir noir uniformisé, place aux uniformes rouges, jaunes ou bleus éclatants.

Voici quelques évolutions possibles à surveiller chez les mutants :

Cyclope pourrait s’inspirer du design populaire de « X-Men ’97 ».

pourrait s’inspirer du design populaire de « X-Men ’97 ». Le Professeur X a déjà retrouvé son fauteuil jaune iconique dans « Doctor Strange in the Multiverse of Madness ».

a déjà retrouvé son fauteuil jaune iconique dans « Doctor Strange in the Multiverse of Madness ». Nighcrawler, enfin en costume rouge et noir fidèle aux BD ?

Bientôt une révolution esthétique pour les super-héros Marvel ?

Si la mode vestimentaire des mutants est sur le point de changer radicalement grâce au MCU, beaucoup y voient un signal positif : celui d’un respect accru envers l’héritage visuel des comics. Reste à savoir si cette audace séduira autant les anciens fans que la nouvelle génération… Verdict en salles dès décembre 2026 !