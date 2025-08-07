Rumeur sur « New Avengers: Doomsday » : de belles perspectives pour un héros adoré de Marvel ?

Selon une récente rumeur, le prochain film New Avengers pourrait offrir un tournant positif pour l’un des personnages les plus appréciés de l’univers Marvel. Cette spéculation suscite déjà l’enthousiasme et l’espoir chez de nombreux fans.

Tl;dr Yelena reste leader des New Avengers .

. Avengers: Doomsday réunit de nombreux héros et X-Men.

réunit de nombreux héros et X-Men. Sortie prévue le 18 décembre 2026.

Un crossover Marvel d’une ampleur inédite

Dans le monde des blockbusters, rares sont les annonces qui suscitent autant d’enthousiasme que celle d’Avengers: Doomsday. Prévu pour débarquer sur grand écran le 18 décembre 2026, ce nouvel opus orchestré par Joe et Anthony Russo promet une réunion de super-héros jamais vue jusque-là dans le Marvel Cinematic Universe (MCU). À l’heure où les fans digèrent encore la réussite critique de Thunderbolts*, tous les regards se tournent vers le retour de la redoutable équipe désormais baptisée les « New Avengers » – un changement de cap savamment négocié à l’écran par Valentina Allegra de Fontaine, incarnée par Julia Louis-Dreyfus.

L’autonomie préservée des New Avengers

La crainte était réelle chez les spectateurs : allait-on assister à une absorption pure et simple de cette nouvelle équipe par celle, plus institutionnelle, dirigée par Sam Wilson, alias Captain America (Anthony Mackie) ? Les rumeurs évoquaient une telle fusion, risquant de diluer l’indépendance arrachée de haute lutte à la fin de Thunderbolts*. Mais selon l’informateur bien connu Daniel Richtman, pas question pour Yelena Belova (Florence Pugh) d’abandonner son rôle moteur. Contrairement aux spéculations initiales, elle continuera à guider les siens lors du crossover, même si leur coopération avec l’équipe de Sam Wilson semble inévitable face à la menace annoncée. En clair : la tension entre ces deux factions persistera, chacune gardant sa légitimité et sa dynamique interne.

Casting impressionnant et alliances forcées

Rarement un film du MCU n’aura autant brassé les générations de héros. Outre le retour complet des « New Avengers », on retrouvera des figures bien établies telles que Chris Hemsworth (Thor), Simu Liu (Shang-Chi) ou encore Tom Hiddleston (Loki). Le projet marque aussi l’entrée en scène du quatuor des Fantastic Four, avec notamment Pedro Pascal, et surtout l’intégration spectaculaire d’acteurs issus des anciens films X-Men produits par Fox :

Patrick Stewart , toujours dans la peau du Professeur X ;

, toujours dans la peau du Professeur X ; Ian McKellen , fidèle au personnage de Magneto ;

, fidèle au personnage de Magneto ; Kelsey Grammer, en Beast ; et bien d’autres.

La comédienne Rebecca Romijn, qui reprend son rôle de Mystique, a d’ailleurs confié récemment : « [Je ne sais] pas vraiment si j’ai fini de tourner. Le scénario n’est pas encore bouclé… Tout est tenu secret jusqu’au bout. »

Nouvelles menaces, nouvelles alliances ?

Du côté du scénario, peu d’informations officielles ont filtré. Toutefois, les bruits évoquent un fil rouge autour des catastrophiques « incursions » multiverselles – forçant des alliances inattendues face à un antagoniste central : le redoutable Doctor Doom, incarné pour la première fois dans le MCU par nul autre que Robert Downey Jr.. Autant dire que cet affrontement s’annonce aussi imprévisible que monumental.

Le compte à rebours est lancé : qui brillera au sommet du panthéon Marvel ?