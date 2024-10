Marvel confirme subtilement une information cruciale sur les Avengers dans la Phase 5

Marvel confirme subtilement une information cruciale sur les Avengers pour la Phase 5. Qu'est-ce que cela pourrait bien être ?

Tl;dr L’épisode 6 de Agatha All Along révèle l’origine de Billy Maximoff dans l’univers du MCU.

L’événement de WandaVision est perçu comme un exercice d’entraînement des Avengers ayant mal tourné.

Malgré la dissolution des Avengers, le public semble croire en leur existence.

Le parcours surprenant de Billy Maximoff dans l’univers du MCU

Le dernier épisode de la série Agatha All Along, intitulé « Familiar By Thy Side », nous ramène au cœur d’une scène phare de la saga du MCU : le final de WandaVision. Ce sixième opus met en lumière une révélation surprenante : le personnage de « Teen », incarné par Joe Locke, n’est autre que Billy Maximoff. Après avoir exploré son histoire originelle, l’épisode dévoile également une information inédite sur la chronologie du MCU, en couvrant les trois années écoulées entre WandaVision et Agatha All Along.

Agatha All Along et la référence à Iron Man

Un autre élément notable de l’épisode est la façon dont les événements de WandaVision sont interprétés par les personnages. Lors d’une conversation entre Billy Maximoff et son petit ami Miles Gutierrez-Riley, alias Eddie, ce dernier suggère que l’anomalie de Westview est perçue par le public comme « un exercice d’entraînement des Avengers ayant mal tourné ». Cette interprétation fait écho à la toute première mission d’Iron Man, lors de laquelle Tony Stark, après avoir libéré les habitants du village de Yinsen, est intercepté par des jets de l’Air Force. Stark parvient alors à dissimuler son identité de super-héros en faisant passer l’incident pour un exercice qui aurait dérapé.

Le statut des Avengers dans l’univers du MCU

Même si les Avengers ont été officiellement dissous, comme confirmé dans les bandes-annonces de Captain America: Brave New World, ils semblent continuer d’exister dans l’esprit du public. Cette croyance est alimentée par les événements de Avengers: Endgame, largement documentés et rendus publics, où presque tous les héros du MCU ont combattu Thanos et ses armées. Ainsi, malgré la dissolution des Avengers, il semble que le public croie encore fermement en leur existence.