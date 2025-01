Ce film avec Denzel Washington et Die Hard partagent le même univers cinématographique

Découvrez comment un film de Denzel Washington se déroule dans le même univers que la célèbre saga d'action "Die Hard".

Tl;dr Denzel Washington a une carrière diversifiée et acclamée.

Il existe un lien entre les films « Ricochet » et « Die Hard ».

Ce lien est l’actrice Mary Ellen Trainor qui joue le même personnage dans les deux films.

Une carrière éblouissante et diversifiée

Depuis ses débuts, Denzel Washington s’est imposé comme un acteur de renom. Sa carrière, tout comme aujourd’hui, a toujours été marquée par une diversité de rôles, passant de films d’action tels que The Equalizer et Gladiator II à des drames tels que The Tragedy of Macbeth et Fences. Dans le passé, entre des projets acclamés par la critique comme Cry Freedom et Malcolm X, il a également joué dans des films d’action moins grand public tels que The Mighty Quinn et Ricochet.

Un lien surprenant entre « Ricochet » et « Die Hard »

Même si cela peut sembler surprenant, il existe un lien entre le film Ricochet de Denzel Washington et le célèbre film d’action Die Hard. Malgré le fait que ces films proviennent de studios différents, 20th Century Studios pour Die Hard et Warner Bros. pour Ricochet, ce lien existe bel et bien. La raison probable ? Les deux films ont été produits par Joel Silver.

Ce lien se résume à une seule actrice : Mary Ellen Trainor. Elle incarne le même personnage dans Ricochet et dans Die Hard, celui de Gail Wallens, l’une des journalistes qui couvre les événements qui se déroulent à la Plaza Nakatomi.

Le rôle de Mary Ellen Trainor dans « Ricochet » et « Die Hard »

Dans Ricochet, le rôle de Mary Ellen Trainor est encore plus restreint. Elle apparaît brièvement pour parler de la chute de grâce du personnage de Washington. Dans Die Hard, elle a quelques scènes, notamment celle où elle révèle l’identité de Hans Gruber et interviewe un psychologue. Son rôle n’est pas particulièrement central dans l’un ou l’autre film, mais sa présence constitue un clin d’œil amusant pour les fans.

Le film Ricochet met en scène Denzel Washington dans le rôle de Nick Styles, un officier de police du LAPD et étudiant en droit devenu assistant du procureur. Après avoir été accusé à tort d’avoir détourné des fonds municipaux, il voit sa réputation ternie et perd tout ce qu’il a. Cependant, avec l’aide de son ami d’enfance devenu dealer de drogue, il parvient à faire éclater la vérité.

À l’heure actuelle, Ricochet n’est pas disponible en streaming, mais Die Hard peut être visionné sur Amazon Prime Video.