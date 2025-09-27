Les raisons pour lesquelles Denzel Washington a refusé « The Jeffersons » et s’éloigne de la télévision

Denzel Washington, célèbre pour ses choix cinématographiques exigeants, a décliné une proposition pour intégrer la série télévisée culte "The Jeffersons" et préfère se tenir à distance des rôles à la télévision, marquant ainsi sa carrière d’une orientation résolument tournée vers le cinéma.

L’ascension nuancée de Denzel Washington

Lorsqu’on évoque la carrière de Denzel Washington, difficile d’imaginer que ses premiers pas devant la caméra n’ont pas immédiatement révélé l’acteur hors pair que l’on connaît aujourd’hui. En 1981, il partage l’affiche de « Carbon Copy », une satire sur les questions raciales qui passe inaperçue et ne brille ni par sa finesse ni par son succès public. Pourtant, même dans ce contexte peu flatteur, le jeune acteur réussit à tirer son épingle du jeu grâce à quelques scènes bien écrites qui laissent déjà entrevoir sa force d’interprétation.

De la scène aux plateaux télévisés : un choix réfléchi

En parallèle de ce premier rôle, une chance unique s’offre à lui : intégrer la distribution de « A Soldier’s Play », pièce récompensée du prix Pulitzer où il partage la scène avec des talents comme un tout jeune Samuel L. Jackson. Rapidement, le bouche-à-oreille s’emballe autour de cette révélation : charisme magnétique, énergie brute et humour maîtrisé – le public comme les professionnels ne tarissent pas d’éloges. Pourtant, alors que le théâtre aurait pu lui tendre les bras, l’univers plus rémunérateur – mais aussi risqué – du cinéma et de la télévision l’attire irrémédiablement.

L’époque impose ses limites. À Hollywood, dans les années 1980, les opportunités pour les acteurs noirs sont tristement rares et souvent stéréotypées – un constat amer que reflète amèrement le film « Hollywood Shuffle ». Pragmatique, Denzel Washington s’engage donc sur plusieurs auditions pour décrocher des rôles à la télévision – car vivre de son art exige parfois des compromis délicats.

Un pari gagnant avec St. Elsewhere

Mais il n’est pas seul à veiller sur ses choix : son agent reste vigilant et refuse qu’il se retrouve piégé dans des séries télévisées banales susceptibles d’entraver sa progression vers le grand écran. À tel point qu’il renonce finalement à « The Jeffersons » après avoir passé une audition remarquée. Pourtant, flairant une opportunité rare, il rejoint finalement la série médicale novatrice « St. Elsewhere » sur NBC, créée par Joshua Brand et John Falsey. La série, malgré des audiences modestes, enchante la critique et devient une référence absolue du genre.

L’empreinte indélébile du Dr Chandler

Le personnage du Dr Phillip Chandler incarne sans doute l’un des arcs narratifs les plus poignants : brillant médecin, ambitieux, mais insatisfait par sa trajectoire professionnelle, il cherche aussi l’amour auprès de Dr Roxanne Turner (incarnée par la remarquable Alfre Woodard). Le parcours du héros réserve d’ailleurs aux téléspectateurs quelques rebondissements inattendus jusqu’à un final aujourd’hui encore salué comme un modèle du genre.

Pour ceux qui ne connaissent pas encore « St. Elsewhere », la série demeure un incontournable pour comprendre comment un comédien en devenir a marqué durablement l’histoire de la télévision américaine… même si paradoxalement, lui-même n’en garde aucun souvenir devant son écran – il avoue ne jamais regarder la télévision.

Voilà sans doute ce qui forge aussi le mystère autour de cet immense acteur.