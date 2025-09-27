Révélation choc dans le DCU : Man of Tomorrow bouleversé, son héros principal définitivement transformé

Un tournant majeur vient d’être annoncé dans l’univers cinématographique DC : le projet « Man of Tomorrow » voit son personnage principal modifié, bouleversant ainsi l’orientation et les attentes des fans autour du futur de la franchise.

Tl;dr Lex Luthor devient central dans la suite de Superman .

. Des liens inédits entre Peacemaker et le DCU émergent.

et le DCU émergent. La dynamique Lex/Superman promet un affrontement inédit.

Lex Luthor, l’atout imprévu du DC Universe

Si l’apparition de Lex Luthor dans le nouveau film Superman a marqué les esprits, c’est bien sa trajectoire à venir qui retient désormais l’attention. Dès ses premières minutes à l’écran, le célèbre antagoniste impose sa cruauté, n’hésitant pas à éliminer un homme sous prétexte d’avoir aidé le héros. Pourtant, malgré cette brutalité, la fin du film semblait signer sa chute : son plan échoue et il est arrêté par les autorités. Mais voilà que la machine scénaristique orchestrée par James Gunn relance déjà la partie.

Nouveaux enjeux et alliances inattendues

Ce renouveau s’affirme surtout dans la série Peacemaker, où la frontière entre ennemis et alliés devient poreuse. Alors que Rick Flag Jr., désormais à la tête de l’A.R.G.U.S., sombre peu à peu dans les mêmes travers que son prédécesseur en poursuivant une vendetta contre Peacemaker, il se retrouve contraint de solliciter l’aide… de Lex Luthor. Le motif ? Retrouver Peacemaker grâce à ses connaissances sur les univers parallèles. La rencontre a lieu à Belle Reeve, où Lex purge une peine loin d’être confortable après son altercation avec Krypto.

Sur place, le deal est clair : en échange d’un moyen de localiser Peacemaker, Lex espère obtenir un transfert vers la prison Van Kull de Metropolis. Si Flag reste inflexible sur une libération pure et simple, ce compromis laisse augurer des ramifications pour tout le DCU.

Man of Tomorrow : vers une alliance forcée ?

Tout converge vers Man of Tomorrow, prochain chapitre où Superman ne sera plus seul sous les projecteurs. Des indices disséminés ici et là – notamment par Gunn lui-même – évoquent une menace si colossale qu’elle obligerait Superman et son éternel rival à collaborer. Difficile d’imaginer l’Homme d’Acier accepter pareille alliance : mais si Lex trouve un moyen de s’échapper lors d’un chaos à Metropolis, le scénario pourrait bien se complexifier.

À noter pour les lecteurs curieux :

Nicholas Hoult , incarnant Lex, fait sensation dans Peacemaker.

, incarnant Lex, fait sensation dans Peacemaker. L’évolution de son personnage s’annonce cruciale pour l’avenir du DCU.

L’apparition du fameux « power suit » n’a rien d’anecdotique.

Avenir incertain, mais prometteur pour le DCU

Reste encore beaucoup d’inconnues autour du sort réservé à Lex dans la suite de Peacemaker ou de Man of Tomorrow. Cependant, un fait demeure : chaque réplique du personnage pèse lourd dans ce nouvel univers partagé, où héros et ennemis semblent voués à se croiser autrement qu’en simples adversaires. Entre calculs machiavéliques et alliances instables, l’avenir du DCU s’annonce aussi palpitant qu’imprévisible… Affaire à suivre sur HBO Max !