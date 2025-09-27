Un acteur phare de Yellowstone a participé à la création du célèbre dortoir de la série

L’un des acteurs les plus appréciés de la série Yellowstone a joué un rôle déterminant dans la conception du célèbre bunkhouse, un lieu central pour l’intrigue et les personnages, en collaborant étroitement à son aménagement sur le plateau.

Des anecdotes authentiques au cœur de Yellowstone

À travers ses récits aussi invraisemblables qu’authentiques, Forrie J. Smith n’a cessé d’infuser la série Yellowstone de son vécu. Ce n’est pas un hasard si les séquences du fameux bunkhouse, où règnent camaraderie et rivalités entre cowboys, vibrent d’un réalisme rare à l’écran. Loin des clichés purement fictionnels, ces moments s’ancrent dans la vie véritable de l’acteur.

L’influence discrète mais décisive d’un vrai cowboy

Si le décor du bunkhouse respire autant la vérité, c’est en grande partie grâce aux suggestions avisées de Forrie J. Smith. Ancien rancher et habitué des rodéos, celui qui incarne Lloyd a guidé l’équipe artistique jusque dans les moindres détails : une boîte de Tylenol pour l’arthrite sur une table de chevet, des canettes de tabac à priser disséminées ici et là, ou encore des romans de Louis L’Amour écornés traînant au pied des lits. Pour reprendre les mots de la décoratrice Carly Curry, « il nous a apporté toutes ces petites touches auxquelles personne ne penserait. » Autant dire que son regard expert a convaincu le créateur, Taylor Sheridan, d’intégrer davantage d’intrigues autour du bunkhouse.

Derrière la fiction, la réalité brute

Difficile d’imaginer que certaines scènes spectaculaires puisent directement dans le quotidien de ce cowboy chevronné. Pourtant, c’est bien le cas : l’une des séquences les plus rocambolesques — celle où un taureau est lâché dans un bar afin de calmer une bagarre — s’inspire d’un incident vécu par Smith lui-même. Là encore, tout part d’un fait authentique : appelé à intervenir après une rixe entre motards et cowboys dans un bar, il assista à une vengeance digne du grand Ouest lorsqu’un taureau fut libéré en pleine salle.

La patte Sheridan : entre autorité et écoute

On connaît la réputation exigeante — parfois rugueuse — de Taylor Sheridan, créateur visionnaire, mais réputé intransigeant sur ses plateaux. Cependant, force est de constater qu’il sait aussi valoriser le savoir-faire concret de ses comédiens lorsqu’il enrichit ses scripts avec leurs anecdotes vécues. Finalement, difficile d’imaginer l’univers singulier et foisonnant de Yellowstone sans l’apport unique et authentique d’un homme comme Smith, témoin direct des véritables légendes du Far West moderne.