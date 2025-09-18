Taylor Sheridan étend l’univers de Tulsa King avec un spin-off et une nouvelle saison

Tulsa King continue de se développer avec une nouvelle saison et le spin-off NOLA King centré sur Samuel L. Jackson.

L’empire Sheridan continue sa conquête

Impossible d’ignorer l’ascension fulgurante de Taylor Sheridan dans le paysage télévisuel américain. Fort du succès retentissant de Yellowstone et de ses dérivés, l’auteur-producteur s’est imposé chez Paramount+. Mais un autre projet attire aujourd’hui les projecteurs : la série néo-western Tulsa King, avec en vedette un certain Sylvester Stallone, dans le rôle d’un ancien parrain new-yorkais fraîchement débarqué à Tulsa après 25 ans de prison.

Des coulisses en perpétuel mouvement

Malgré une audience fidèle, la stabilité en coulisse semble échapper à Tulsa King. En effet, si Taylor Sheridan pilote l’univers global, il délègue depuis le début la gestion quotidienne du show. Les changements à la tête de l’équipe créative se multiplient : initialement dirigée par Terence Winter, la série avait connu son départ après la première saison en raison de divergences artistiques avec Sheridan. Paradoxalement, Terence Winter a fait son retour comme producteur exécutif et scénariste principal avant que le réalisateur Craig Zisk ne prenne temporairement la direction sur place.

Cette valse n’a pas cessé : pour la troisième saison, c’est finalement David Erickson, ex-co-créateur de Fear the Walking Dead, qui a pris les rênes… avant d’annoncer son départ avant même la diffusion des nouveaux épisodes. Terence Winter doit reprendre sa place pour la quatrième saison. À chaque étape, le spectateur s’interroge donc sur la direction artistique du show.

Nouveaux horizons et ambitions élargies

La série ne cesse pourtant d’élargir son influence. Exit Oklahoma City : pour des raisons budgétaires, l’équipe a déplacé ses tournages à Atlanta dès la seconde saison. Signe que l’avenir s’annonce chargé : la plateforme de streaming Paramount+ a déjà commandé un spin-off intitulé NOLA King, centré sur un personnage encore inédit à l’écran mais incarné par Samuel L. Jackson. Fait notable : le synopsis du spin-off trahit déjà le sort que connaîtra ce protagoniste dans Tulsa King.

Les téléspectateurs retrouveront ainsi Sylvester Stallone et découvriront cet antagoniste dès le 21 septembre 2025 lors du lancement attendu de la troisième saison sur Paramount+.

L’univers Sheridan, machine à franchises ?

Difficile désormais de parler d’un simple show isolé. Avec cette multiplication des projets annexes — notons aussi que David Erickson, loin de quitter l’écurie Taylor Sheridan, retourne gérer Mayor of Kingstown —, tout laisse à penser que l’empire médiatique construit autour de Sheridan n’a pas fini d’étendre ses ramifications.