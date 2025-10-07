Marvel et DC : leur première collaboration houleuse était un projet autour de « Le Magicien d’Oz »

Bien avant de devenir des rivaux emblématiques, Marvel et DC se sont associés pour un projet commun qui a fait couler beaucoup d’encre : une adaptation du Magicien d’Oz, marquée par de nombreux désaccords entre les deux géants du comics.

Tl;dr Marvel et DC ont collaboré pour adapter « Le Magicien d’Oz ».

L’album, publié en 1975, fut un échec commercial.

Ce projet reste méconnu, presque oublié aujourd’hui.

Quand Marvel et DC s’associent sur une œuvre inattendue

En 1975, un événement rare secoue le monde de la bande dessinée américaine : Marvel Comics et DC Comics, éternels rivaux et géants du secteur, s’unissent pour un projet inédit. Mais loin des affrontements mythiques entre super-héros ou des grandes sagas, leur alliance porte sur l’adaptation en comics du film culte « MGM’s The Wizard of Oz ». Un choix étonnant qui mérite qu’on s’y attarde tant il détonne dans la rivalité féroce qui oppose ces deux maisons depuis des décennies.

Des négociations tendues autour d’un classique hollywoodien

Tout commence alors que les deux éditeurs convoitent simultanément les droits d’adaptation du chef-d’œuvre de MGM, sorti en 1939. Roy Thomas, fraîchement parti de la direction éditoriale de Marvel, se passionne pour le projet et parvient à obtenir l’accord du studio. Sa démarche est originale : il souhaite exploiter non seulement le scénario, mais aussi les visages iconiques des acteurs – Judy Garland, Ray Bolger, ou encore Bert Lahr. Pendant ce temps, DC caresse aussi l’idée de lancer une adaptation concurrente… ainsi qu’une gamme de jouets dérivés.

La crainte d’un double lancement mène à la collaboration

Face au risque de voir deux adaptations débarquer simultanément sur les étals, Marvel prend peur. Un accord inattendu voit alors le jour : plutôt que de se livrer une bataille juridique ou commerciale incertaine, les deux firmes conviennent d’éditer ensemble un unique ouvrage – même si, dans les faits, aucun créatif de DC ne participera au projet. C’est donc Roy Thomas au scénario et John Buscema au dessin qui donnent vie à cette version fidèle à l’univers visuel du film. Les contraintes sont nombreuses : absence de script fourni par MGM (Thomas doit travailler avec une simple cassette audio), maigre documentation visuelle… Pourtant, l’équipe relève le défi.

Voici quelques obstacles majeurs rencontrés durant la création :

Difficulté à obtenir le script original du film.

Nécessité de reconstituer dialogues et scènes à partir d’une bande-son.

Pénurie d’images : seules quelques photos promotionnelles furent disponibles.

L’échec rapide d’un album pourtant historique

Si l’on pouvait s’attendre à ce que cette collaboration devienne un événement marquant, le résultat déçoit. Le format hors-norme – 84 pages grand format –, son absence totale de promotion et la réticence des librairies à stocker ce type d’ouvrage contribuent à l’échec cuisant du « MGM’s Marvelous Wizard of Oz ». Le livre disparaît rapidement des radars ; seuls quelques collectionneurs avertis s’arrachent encore aujourd’hui cet objet devenu rare. Finalement, cette association entre les deux mastodontes reste reléguée au rang d’anecdote confidentielle dans l’histoire des comics américains.