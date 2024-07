MGM+ date la saison 3 de From

La série From plonge les spectateurs dans une mystérieuse ville cauchemardesque où ses habitants sont piégés sans moyen de s'échapper. Tandis qu'ils cherchent désespérément une sortie, ils doivent également affronter les terrifiantes créatures qui rôdent dans la forêt environnante à la nuit tombée.

Tl;dr La saison 3 de From sera lancée le 22 septembre 2024 sur MGM+.

From de Harold Perrineau est produite par les réalisateurs d’Avengers : Endgame.

La saison 3 de From reprendra là où la saison 2 s’est arrêtée, avec la possibilité d’échapper à la ville cauchemardesque.

Deux nouveaux acteurs vont rejoindre le casting de la saison 3 de From.

Retour à la rentrée pour la saison 3 de From

La tant attendue troisième saison de From a finalement une date de sortie. La série d’horreur surnaturelle, créée par John Griffin et produite par les réalisateurs d’Avengers: Endgame, Anthony et Joe Russo, sera de retour sur la plateforme de streaming MGM+ à partir du 22 septembre 2024. Depuis ses débuts en février 2022, From a su captiver son public avec l’énigme d’une ville cauchemardesque qui piège tous ceux qui y entrent.

Que nous réserve la saison 3 de From ?

Si les détails spécifiques de l’intrigue restent encore un mystère, on sait que la série reprendra plusieurs suspenses laissés en plan à la fin de la saison 2. Selon le synopsis officiel, l’opportunité d’échapper à la ville devient « une possibilité très réelle et tentante« . De plus, la véritable nature de la ville, qui a été un élément clé de la série, devrait être révélée.

De nouveaux visages feront également leur apparition dans la saison 3. Robert Joy, connu pour son rôle dans CSI: New York, jouera Henry, un vieil homme grognon. Samantha Brown, quant à elle, interprétera Acosta, une nouvelle recrue de la police qui se retrouve rapidement dépassée par les événements.

La popularité croissante de From

La série d’horreur, qui compte déjà 20 épisodes répartis sur deux saisons, a reçu des critiques élogieuses de la part des amateurs du genre. Même le célèbre auteur Stephen King lui a apporté son soutien. Alors que la popularité de From ne cesse de croître, la saison 3 sera un test crucial pour maintenir l’équilibre entre l’avancement de l’intrigue et le maintien de zones d’ombre qui piquent la curiosité des spectateurs.