James Gunn dévoile le héros DC auquel il s’identifie le plus — et ce n’est pas Superman

James Gunn a récemment partagé quel personnage de l’univers DC lui est le plus proche, surprenant ses fans en ne choisissant pas Superman. Cette révélation offre un nouvel éclairage sur ses influences et préférences au sein de la franchise.

Une trajectoire marquée par l’attachement aux antihéros

Si James Gunn s’est forgé une réputation en insufflant un souffle inattendu à des personnages peu connus, son affection pour certains héros, voire antihéros, ne cesse d’évoluer. Il n’hésite pas à évoquer l’impact émotionnel que le raton-laveur Rocket a eu sur sa trilogie des Guardians of the Galaxy. Dans une interview récente accordée à GQ, il confessait même : « C’était évident pour moi qu’un raton-laveur conscient serait la créature la plus triste de l’univers, totalement isolée. » Selon lui, tout l’arc narratif de ces trois films gravitait autour de ce personnage tourmenté, auquel il affirme s’être senti plus proche que de n’importe quel autre créé au cinéma.

L’ombre de Rocket plane sur le DCU

Pourtant, depuis qu’il a pris les rênes du DC Universe (DCU), la réflexion de Gunn sur l’identification à ses personnages s’est enrichie. Interrogé lors d’un événement presse autour de la saison 2 de Peacemaker, le réalisateur a reconnu : « Certainement, je me reconnais dans Peacemaker et dans Harcourt d’une certaine manière… Mais rien n’a encore cette portée autobiographique que Rocket possédait. Toutefois, l’histoire de Peacemaker m’est aussi très personnelle ; je partage ses qualités et ses défauts. » Cette sincérité transparait sans fard : l’artiste ne cache pas combien le parcours chaotique du justicier campé par John Cena fait écho au sien.

L’envers du décor : transitions et rebondissements professionnels

Il faut dire que la création de la série Peacemaker a accompagné un tournant décisif dans la carrière du cinéaste. Rappelons qu’au moment où il est remercié par Marvel sous la pression d’opposants virulents, il rebondit aussitôt en dirigeant The Suicide Squad. C’est là qu’il pose les bases d’un univers DC revisité et décroche finalement un poste majeur : co-CEO des studios DC. Entretemps, il retrouve Marvel pour conclure les aventures des Gardiens avec le panache attendu.

Ce contexte a permis à Peacemaker, seul titre DCEU conservé dans le nouvel univers DCU, d’incarner cette transition inédite. Pour faciliter la lecture, voici quelques repères clés :

Nouvelles perspectives pour les fans du genre

Malgré ces bouleversements professionnels, l’auteur n’a jamais perdu le fil rouge émotionnel qui traverse son œuvre. Les premiers retours favorables sur ses nouvelles créations – dont les séries Creature Commandos, ou encore le très attendu film Superman – semblent confirmer que cette patte sensible continue de séduire. Reste à voir comment elle s’exprimera lors du lancement de la saison 2 de Peacemaker, prévue sur HBO Max le 21 août prochain.