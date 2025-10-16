Dans la saison 5 de Slow Horses, le personnage le plus effacé prend enfin sa revanche

Dans la cinquième saison de Slow Horses, un personnage longtemps considéré comme le plus effacé de la série prend enfin son destin en main, révélant une nouvelle facette de sa personnalité et bouleversant ainsi la dynamique du groupe.

Tl;dr Claude Whelan retourne la situation contre ses maîtres chanteurs.

L’image de l’incompétent laisse place à un stratège redoutable.

Incidence potentielle sur la lutte pour le pouvoir au MI5.

Un revirement inattendu au cœur du MI5

Jusqu’ici, rares étaient ceux qui prenaient réellement Claude Whelan au sérieux au sein du MI5. Étiqueté comme le chef incompétent et pantin de service, il avait bâti sa réputation sur des maladresses, à tel point qu’on le croyait inapte à tenir la barre. Mais dans l’épisode 4 de la saison 5 de « Slow Horses », intitulé « Missiles », la dynamique change. L’irrésistible James Callis campe un Whelan prêt à s’extirper d’un chantage aussi inattendu que dangereux, démontrant des ressources que même ses collègues semblaient ignorer.

Le piège des Gimball et la riposte du chef du renseignement

Tout part d’une humiliation lors d’un débriefing : vexée, la chroniqueuse politique Dodie Gimball fouille dans le passé de Whelan et découvre des photos compromettantes. Aux côtés de son mari, l’ambitieux député conservateur Dennis Gimball, elle tente de le faire chanter, menaçant de ruiner sa carrière via une publication explosive. La situation paraît sans issue, Whelan sollicitant même un avocat du service. Mais, contre toute attente, il contre-attaque. Exploitant les ressources du MI5, il met la main sur le dossier sensible de Dennis Gimball, puis se rend chez le couple, prêt à renverser la vapeur.

Une confrontation digne d’un jeu d’espions

Le face-à-face, tendu, prend des allures de règlement de comptes. Whelan, dans un geste théâtral, brandit un « dossier nucléaire » : le père de Dennis, immigré turc condamné pour violences graves, met à mal le discours anti-immigration du député, base de toute sa campagne municipale contre l’actuel maire de Londres, Zafar Jaffrey. Quant à Dodie, ses propres zones d’ombre universitaires refont surface : un ex-petit ami président d’un cercle marxiste, et une implication directe dans un coup monté à la cocaïne.

Un jeu dangereux pour Whelan et le MI5

Ce coup d’éclat relance le suspense sur l’avenir du pouvoir au MI5. La redoutable Diana Taverner voit peut-être s’éloigner ses ambitions de « First Desk », tandis que Whelan, jusqu’ici moqué pour son incompétence, pourrait bien surprendre durablement… ou s’effondrer plus violemment encore. Seule certitude : la série, disponible sur Apple TV+, amorce un tournant qui pourrait bien changer la donne au sein du renseignement britannique.