La saison 2 de Peacemaker ouvre la voie à l’avenir d’une autre série DCU encore incertaine

La deuxième saison de Peacemaker prépare habilement le terrain pour relancer l’intérêt autour d’une autre série du DC Universe, dont l’avenir reste incertain, en tissant des liens narratifs prometteurs au sein de cet univers partagé.

Tl;dr Le final de Peacemaker saison 2 introduit Checkmate.

introduit Checkmate. Cette organisation relance l’intérêt pour la série Waller .

. Amanda Waller pourrait revenir au sommet du DCU.

Un avenir relancé pour la série Waller ?

Voilà qui pourrait bien changer la donne. Alors que l’incertitude planait sur certains projets du nouveau DC Universe, le final de la deuxième saison de Peacemaker, intitulé « Full Nelson », vient de poser une pierre angulaire inattendue : l’arrivée de Checkmate. Cette organisation, bien connue des lecteurs de comics, pourrait offrir à la très attendue série Waller, portée par Viola Davis, une intrigue solide et cohérente.

Amanda Waller, une figure en quête de pouvoir

Dans l’univers en pleine mutation du DCU, la trajectoire d’Amanda Waller intrigue toujours autant. Longtemps associée à la direction d’ARGUS, elle a également marqué de son empreinte les équipes comme la Suicide Squad, Task Force X ou Task Force M. Mais après avoir été écartée au profit de Rick Flag Sr., incarné par Frank Grillo, difficile d’imaginer un personnage aussi retors rester dans l’ombre. Désormais affaiblie, mais jamais résignée, elle dispose désormais d’une opportunité inespérée avec l’émergence de Checkmate, notamment grâce à sa fille Leota Adebayo (interprétée par Danielle Brooks) qui compte parmi les membres fondateurs du groupe.

L’organisation Checkmate, un nouveau jeu d’échecs politique ?

La version télévisée de Checkmate tranche nettement avec celle des comics, tout en conservant sa dimension stratégique. Fondée dans le final par un collectif comprenant Peacemaker (John Cena), Emilia Harcourt (Jennifer Holland), John Economos (Steve Agee) ou encore Sasha Bordeaux (Sol Rodriguez), cette équipe pose les jalons d’une lutte d’influence entre anciens alliés et rivaux. Difficile de ne pas voir ici une ouverture idéale pour qu’Amanda Waller, figure centrale du renseignement chez DC, tente de remonter l’échiquier — pourquoi pas jusqu’à reprendre son titre iconique de « White Queen ».

Vers une convergence des intrigues DCU ?

Si le projet Waller, annoncé depuis janvier 2023 par James Gunn, tarde à se concrétiser, ce nouvel arc narratif redonne espoir aux fans. Certains rêvent déjà d’une adaptation libre du crossover « Janus Directive », opposant Checkmate à la Suicide Squad — un scénario qui ferait enfin converger toutes les aventures passées d’Amanda Waller. Pour beaucoup, maintenir Viola Davis au cœur du DCU serait plus que pertinent ; reste à savoir si cette perspective deviendra réalité…