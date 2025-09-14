Un acteur de Clone Wars suggère le retour d’un anti-héros adoré, idéal pour Ahsoka saison 2

Un acteur emblématique de la série animée Clone Wars laisse entrevoir le retour possible d’un anti-héros apprécié des fans dans l’univers Star Wars, suggérant que ce personnage trouverait toute sa place dans la saison 2 d’Ahsoka.

Un pirate apprécié, figure centrale de l’univers Star Wars

La série animée Star Wars: The Clone Wars, qui s’étend sur sept saisons, a marqué les fans en mettant en lumière non seulement les aventures d’Anakin Skywalker et d’Obi-Wan Kenobi, mais aussi une galerie de nouveaux venus, dont l’incontournable pirate Hondo Ohnaka. Introduit comme un « voyou attachant » (pour reprendre le terme de son interprète vocal, Jim Cummings), ce personnage à la morale fluctuante s’est rapidement imposé comme l’un des favoris du public grâce à son panache, son humour et sa capacité à brouiller les lignes entre bien et mal.

Nouvelles rumeurs sur un retour attendu

Le possible retour d’Hondo ne cesse d’alimenter les spéculations. Interrogé récemment par The Direct, Jim Cummings n’a pas hésité à jouer la carte du suspense : « Je pense que vous allez devoir rester à l’écoute, car Hondo n’en a pas fini ! » Selon lui, le pirate se distingue par une loyauté inattendue envers certains jeunes protagonistes — Ezra Bridger ou encore les jeunes Jedi — même si personne ne devrait oser jouer aux cartes avec lui…

Ahsoka, Maul et autres horizons galactiques

Face à la liste fournie des projets à venir dans l’univers Star Wars, plusieurs fenêtres semblent s’ouvrir pour un éventuel retour d’Hondo. La deuxième saison de Ahsoka, actuellement en tournage, retient particulièrement l’attention. On se souvient que le pirate avait jadis croisé la route d’Ahsoka Tano alors qu’elle était Padawan ; leurs aventures communes lors de la Guerre des Clones demeurent mémorables. Quant à sa relation complexe avec Ezra Bridger, elle laisse espérer des retrouvailles savoureuses — cette fois-ci en prise avec de nouveaux enjeux et peut-être… une nouvelle galaxie à explorer.

En cas d’absence dans Ahsoka, un autre projet anime l’imaginaire des fans : Star Wars: Maul – Shadow Lord. Cette future série animée sur Disney+ promet de plonger dans le monde interlope du crime organisé après la guerre, où croiser des pirates tel Hondo semblerait presque inévitable.

Voici quelques raisons qui pourraient justifier son grand retour :

Dynamique unique avec les héros existants (Ezra, Ahsoka)

Lien direct avec le passé criminel exploré par Maul

Plaisir d’une première apparition en live-action attendue par les fans

L’antihéros que la galaxie attend encore

Qu’il fasse ses débuts en prise de vues réelles ou qu’il reprenne du service en animation, il semble difficile d’imaginer l’univers Star Wars sans ce genre de « fripouille au grand cœur ». La perspective de retrouver Hondo Ohnaka, véritable incarnation du flou moral propre à la saga, promet déjà un nouveau souffle d’aventures rocambolesques – et il faut bien admettre qu’on aurait presque hâte de voir quelles surprises il réserve encore aux spectateurs.