Premières images et date de sortie pour le film « The Mandalorian and Grogu », annoncé comme l’héritier d’ »Andor »

Lucasfilm a dévoilé la première bande-annonce et la date de sortie du film « The Mandalorian and Grogu », suscitant l’enthousiasme des fans qui espèrent retrouver la qualité et l’intensité narrative remarquées dans la série « Andor ».

Tl;dr Bande-annonce du film « The Mandalorian and Grogu » dévoilée.

Date de sortie fixée au 22 mai 2026.

Le duo phare s’engage dans une nouvelle mission galactique.

Une bande-annonce très attendue enfin révélée

Après des mois de spéculation, les fans de Star Wars peuvent enfin découvrir les premières images du film « The Mandalorian and Grogu ». Cette bande-annonce, sobre, mais généreuse en clins d’œil, offre un aperçu inédit de l’aventure cinématographique du tandem culte. Exit les rumeurs : la sortie sur grand écran est désormais actée pour le 22 mai 2026, une date qui, certains le noteront avec un brin d’ironie, n’est pas celle du traditionnel « May the 4th ».

Un passage de témoin entre petit et grand écran

Transposer le succès de la série Disney Plus vers une superproduction n’allait pas de soi. Pourtant, sous la houlette de Jon Favreau, qui cosigne le scénario avec Dave Filoni, l’univers étendu semble trouver un nouveau souffle. L’intrigue : le légendaire chasseur de primes Din Djarin (incarné par Pedro Pascal) et son inséparable acolyte, Grogu, se retrouvent cette fois enrôlés par la Nouvelle République. Leur objectif ? Préserver l’héritage fragile laissé par la Rébellion face à la menace persistante des anciens officiers impériaux.

Nouveaux visages et retours attendus

Si la bande-annonce préserve habilement le secret sur l’essentiel du scénario, elle fourmille tout de même de détails croustillants. Les spectateurs retrouveront ainsi le vaisseau Razor Crest, réinventé pour l’occasion, et croiseront des figures familières comme Zeb Orrelios en version live-action. Quelques plans révèlent aussi un Grogu espiègle entouré d’Anzellans attendrissants ou utilisant un minuscule télescope lors d’une mission inédite.

Le casting s’étoffe également avec l’arrivée remarquée de Jeremy Allen White, qui prête ses traits à Rotta le Hutt – fils du tristement célèbre Jabba –, ou encore celle de Sigourney Weaver, désormais dans la peau du colonel Ward, pilote chevronnée et vétérane de la Rébellion.

L’épopée se poursuit… et se renouvelle

Au menu : affrontements contre des AT-AT redoutables, combats clandestins dignes des plus grands gladiateurs galactiques et promesses d’une aventure explosive à travers toute la galaxie. Pour résumer les enjeux essentiels :

L’Empire maléfique a disparu , mais des chefs de guerre restent actifs.

, mais des chefs de guerre restent actifs. La Nouvelle République compte sur Din Djarin et Grogu pour stabiliser la situation.

pour stabiliser la situation. L’avenir du duo s’annonce durablement lié au cinéma Star Wars.

Au fil des images dévoilées, difficile pour les amateurs comme les sceptiques de ne pas ressentir un certain frisson : oui, « The Mandalorian and Grogu » entend bien marquer une nouvelle étape dans l’histoire mouvementée de la saga intergalactique.