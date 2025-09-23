Cal Kestis arrive enfin à l’écran dans une nouvelle série Star Wars… et envoûte déjà

Le célèbre héros des jeux vidéo Star Wars Jedi, Cal Kestis, fait enfin son apparition tant attendue à l’écran dans une nouvelle série télévisée de la saga. Ce passage promet déjà d’attiser la curiosité et l’impatience des fans.

L’essor des personnages secondaires de Star Wars

Depuis l’avènement de la plateforme Disney+, la galaxie Star Wars s’étend bien au-delà de ses films emblématiques. Si les figures historiques comme Obi-Wan Kenobi ou Ahsoka Tano bénéficient de leurs propres séries, d’autres personnages se disputent les rares places disponibles à l’écran. Pour certains, la porte du live-action semble fermée, mais Lucasfilm multiplie les alternatives en leur offrant une visibilité inédite dans ses projets animés.

LEGO Star Wars : un terrain d’expérimentation pour Lucasfilm

L’exemple le plus récent ? Le show non-canonique LEGO Star Wars: Rebuild the Galaxy – Pieces of the Past, actuellement en streaming sur Disney+. Cet épisode reprend là où le précédent s’était arrêté : l’univers est une nouvelle fois menacé par Solitus, adversaire assoiffé de pouvoir. Alors que les frères Greebling s’affrontent, ils sont contraints d’unir leurs forces face à ce danger commun, aidés de compagnons inattendus comme une version bienveillante de Sheev Palpatine, une Dark Rey surprenante… et surtout, un héros jusqu’ici absent des séries : Cal Kestis.

L’apparition remarquée de Cal Kestis

Son arrivée n’est pas passée inaperçue. Ce protagoniste central des jeux vidéo Star Wars Jedi, incarné à nouveau par l’acteur Cameron Monaghan, fait une entrée spectaculaire aux côtés d’un gigantesque Chewbacca pour affronter les armées robotiques ennemies. D’un coup de sabre laser bleu, Cal rappelle qu’il est le dernier « Jedi survivor » — clin d’œil direct à son propre jeu — et s’offre enfin un rôle majeur au sein d’un média audiovisuel Star Wars. Une étape symbolique qui relance la question : verra-t-on bientôt Cal dans une série en prises de vue réelles ?

L’avenir de Cal Kestis chez Lucasfilm ?

Les fans le savent : ce personnage évolue dans une période clé, au cœur du règne impérial, croisant des icônes telles que Darth Vader ou Boba Fett. Tant que l’histoire vidéoludique n’a pas scellé son destin, tout reste ouvert. Avec un acteur déjà reconnu et apprécié, Lucasfilm disposerait là d’une véritable carte maîtresse pour enrichir son univers live-action. Une décision stratégique qui, si elle voyait le jour, ne manquerait pas d’attirer l’attention… et le public.